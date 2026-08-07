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韓團BLACKPINK出道十周年 突襲活動限定40位粉絲 挨轟敷衍

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BLACKPINK將於8月8日迎來出道10周年。（路透）
BLACKPINK將於8月8日迎來出道10周年。（路透）

南韓女團BLACKPINK將於8月8日迎來出道10周年，所屬經紀公司YG娛樂7日證實，Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa四名成員將全員出席在首爾的10周年粉絲見面活動「Meet & Greet」，先前因活動規模、公告時間及成員出席名單引發的粉絲爭議，也隨著全員合體消息曝光而有所緩解。

韓媒報導，YG娛樂7日表示，經確認後，BLACKPINK四名成員Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa，將全數出席8日舉行的出道10周年「Meet & Greet」活動，與幸運抽中的粉絲見面。

不過，在官方證實全員出席前，10周年活動曾引發不少粉絲不滿。

對於成功跨越韓流偶像「7年魔咒」、迎接出道10周年的BLACKPINK而言，這原本應是極具象徵意義的重要里程碑，外界普遍期待公司舉辦大型紀念活動，與全球粉絲共同慶祝。然而，在紀念日前夕，YG娛樂除了宣布與韓國國立中央博物館合作推出「Heritage Collection」周邊商品外，遲遲未公布其他大型活動，令不少粉絲感到失望。

直到6日，YG才透過粉絲平台Weverse臨時宣布將舉辦線下活動，表示希望與粉絲一同紀念10年來共同走過的時光，邀請粉絲報名參加「Meet & Greet」。

然而，活動公告發布時距離舉辦僅剩2天，僅透露活動將於8日下午在首爾舉行，未公開具體時間與地點，僅以「首爾某處」說明，引發外界質疑資訊不足。

此外，活動僅開放40名粉絲參加，也成為另一項爭議焦點。公告初期更曾表示，將由「部分可配合行程的成員」出席，而非4人全員合體，令不少粉絲批評10周年紀念活動規模過小。

報導指出，活動報名資格也受到討論，僅限於7月31日前已加入Weverse會員的粉絲。部分粉絲認為，近1、2年BLACKPINK成員在平台上的互動有限，如今卻將參加資格限定於既有付費會員，引發不少質疑。

不過，隨著YG最終確認Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa將全員出席，外界預期，先前因活動安排而引發的爭議與粉絲不滿情緒，可望隨著4人合體與粉絲同慶出道10周年而逐漸平息。

精華 FAQ

  • 粉絲不滿主要來自活動規模過小、公告時間太晚、地點與細節不清楚，以及起初未明確表示4名成員全員出席，讓人覺得公司對10周年紀念不夠重視。

  • YG娛樂7日證實，Jisoo、Jennie、Rosé與Lisa將全員出席8日在首爾舉行的10周年 Meet & Greet，讓原本對活動安排的爭議與不滿有所緩解。

  • 因為參加資格僅限7月31日前已加入Weverse會員的粉絲，且近1、2年成員在平台互動有限，卻只讓既有付費會員報名，因而被質疑誠意與公平性不足。

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