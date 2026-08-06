遭追繳30億韓元稅款 「機智醫生」柳演錫提複審被駁

韓星柳演錫陷稅務爭議。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 柳演錫遭南韓國稅廳認定透過人頭公司避稅。

柳演錫遭南韓國稅廳認定透過人頭公司避稅。 重點二： 原先追繳60億韓元，後調降為約30億韓元。

原先追繳60億韓元，後調降為約30億韓元。 重點三：租稅審判院駁回複審，後續可能再提行政訴訟。

近年許多大咖韓星屢爆「逃稅」爭議，常見手法為成立個人經紀公司並以法人名義報稅 ，規避高達45%的最高個人所得稅率。曾出演「機智醫生生活」、「現在撥打的電話」等大熱電視劇的南韓 知名男演員柳演錫去年3月遭南韓國稅廳認定利用此方式避稅，追徵高額稅款。柳演錫不服處分提出行政救濟並要求複審，但南韓租稅審判院近日已裁定駁回，維持原課稅處分。

據韓媒「Edaily」報導，柳演錫長期透過自行成立的一人經紀公司「FOREVER ENTERTAINMENT」進行演藝活動。南韓國稅廳查核後認定，該公司並未實際提供演藝活動所需的營運與管理功能，並非具備實質營運能力的法人，僅作為避稅的人頭公司。

國稅廳最初開出高達60億韓元（約422萬美元）的稅單，經課稅前適法性審查後，追徵金額調降至約30億韓元（約211萬美元）。柳演錫依法先行補繳該筆稅款後，向「租稅審判院」提出租稅審判申請，希望能撤銷課稅處分；然而租稅審判院最終認定國稅廳課稅並無不當，於近期決定駁回其申請。

行政救濟遭駁回後，外界關注柳演錫是否會進一步提起行政訴訟、尋求司法救濟。對此，柳演錫所屬經紀公司「King Kong by Starship」5日回應韓媒「TV Daily」時表示：「本案源於對稅法解釋及適用方式上的意見差異，目前相關程序尚未全部結束。」

經紀公司進一步說明，目前正仔細檢視事實關係與法律爭議點，後續將依照法令規定的程序誠實應對，並強調柳演錫過去皆誠實履行納稅義務，未來也會以負責任的態度面對相關法律程序。