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崔岷植首搭韓韶禧 韓版「高年級實習生」再現職場老少故事

娛樂新聞組╱綜合報導
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原版「高年級實習生」由勞勃狄尼洛(左)與安海瑟薇(右)主演。（取材自IMDb）
原版「高年級實習生」由勞勃狄尼洛(左)與安海瑟薇(右)主演。（取材自IMDb）

好萊塢經典暖心電影「高年級實習生」（The Intern）確定推出韓版翻拍。南韓華納兄弟（Warner Bros. Korea）日前宣布，由影帝崔岷植攜手韓韶禧主演，電影將於9月在韓上映，官方同步公開首支預告與海報，引發影迷期待。

原版「高年級實習生」於2015年上映，由奧斯卡名導南西梅爾斯（Nancy Meyers）執導，勞勃狄尼洛（Robert De Niro）與安海瑟薇（Anne Hathaway）主演。故事描述70歲退休老人Ben因參加高齡實習計畫，進入新創時尚電商公司，成為年輕女CEO的實習生。兩人從最初的世代差異與磨合，到逐漸建立深厚友誼，也藉此探討職場、家庭與人生價值，溫暖又幽默的劇情讓電影全球締造約1.94億美元票房，成為不少影迷心中的經典。

韓版故事則延續原作核心設定，描述創立僅3年便躍升時尚產業新星的新創公司CEO「善宇」（韓韶禧飾），與擁有37年職場經歷、以高齡實習生身分加入公司的「基浩」（崔岷植飾）相遇後，展開一段跨越世代與職級的暖心故事。

公開的首波海報中，崔岷植與韓韶禧並肩踏上上班路，形成鮮明對比；預告則曝光基浩面試橋段，當被問到優缺點時，他幽默回答，「優點是經驗豐富，缺點是年紀很大」。一句話展現角色的機智與人生智慧，也讓他順利錄取成為高齡實習生。

除了崔岷植與韓韶禧首度合作備受矚目，電影也由「82年生的金智英」導演金道英執導，並集結金準韓、柳惠英、金錦順等實力派演員共同演出。

由於原版「高年級實習生」至今仍被許多觀眾視為職場療癒神作，如今韓版正式翻拍，不僅考驗崔岷植、韓韶禧能否演出屬於南韓的世代情誼，也讓外界期待新版能在保留原作溫暖精神的同時，融入南韓職場文化，為經典故事帶來全新詮釋。

韓版「高年級實習生」由國寶級影帝崔岷植(左)與女星韓韶禧(右)主演。（取材自In...
韓版「高年級實習生」由國寶級影帝崔岷植(左)與女星韓韶禧(右)主演。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 本片由影帝崔岷植與韓韶禧首度搭檔主演，分別飾演高齡實習生基浩與新創公司CEO善宇，呈現跨世代、跨職級的職場互動。

  • 韓版仍以高齡實習生進入新創公司為主軸，聚焦年長員工與年輕主管從磨合到建立信任與友誼，延續原作溫暖、幽默又療癒的精神。

  • 電影由《82年生的金智英》導演金道英執導，並集結金準韓、柳惠英、金錦順等演員，官方預告與海報已公開，預計9月在韓上映。

南韓 好萊塢 退休

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