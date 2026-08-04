金秀賢暌違1年4個月正式回歸 親錄影片給粉絲：真的很想大家

南韓男星金秀賢歷經約1年4個月沉寂後正式展開復出，親自拍攝問候影片。(翻攝自Instagram)

南韓 男星金秀賢 歷經約1年4個月沉寂後正式展開復出，近日透過菲律賓時尚品牌BENCH公開親自拍攝的問候影片，開心向粉絲表示「真的很想你們」，並以燦爛笑容宣告回歸。隨著品牌續約、廣告曝光，相關商品傳出熱銷，外界也關注其演藝活動全面重啟。

菲律賓服飾品牌BENCH於官方社群發布影片，寫下「我們最喜愛的Global BENCH Setter回來了，金秀賢有一段特別訊息想送給大家」。

影片中，金秀賢身穿簡約針織上衣，面帶燦爛笑容對著鏡頭揮手表示：「大家好，我是金秀賢。真的很想念大家，很開心能夠久違地透過BENCH再次向大家問候，希望大家多多期待，謝謝大家。」自然親切的模樣，也引發粉絲熱烈迴響。

BENCH曾於2024年邀請金秀賢擔任品牌代言人，近日再度宣布與他續約合作。此次廣告拍攝也成為金秀賢歷經爭議後的首個官方公開行程，正式為演藝活動揭開復出序幕。

據韓媒報導，新一波形象照與宣傳活動公開後，金秀賢在廣告中穿著的多款商品迅速銷售一空，再次展現強大的市場號召力。同時，業界也傳出已有超過40部戲劇作品向他遞出劇本，人氣依舊不減。