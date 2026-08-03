戲說從頭╱「毛骨悚然的戀愛」收視雖亮眼 梁世宗疑臉腫挨批

梁世宗在「毛骨悚然的戀愛」中被指臉腫、少年感顏值崩壞。（取材自Instagram）

由朴恩斌、梁世宗主演的奇幻浪漫韓劇 「毛骨悚然的戀愛」目前正熱播。除了劇情引發討論，男主角梁世宗退伍後的臉腫變化，也意外成為討論焦點，不少網友直指他面部浮腫、下顎線模糊，昔日滿滿的少年感顏值崩壞，令人相當出戲，甚至被拿來與同期其他愛情韓劇男主角比較。

香港 01報導，「毛骨悚然的戀愛」改編自孫藝珍主演的經典電影「我的見鬼女友」，講述朴恩斌飾演能看見鬼的霸氣女總裁，由於特殊體質，她的手只要觸碰他人，對方也會跟著看見鬼魂；梁世宗則飾演一位正義卻極度怕鬼的檢察官，兩人因緣際會攜手破案，展開一段充滿驚悚與浪漫的奇幻故事。

該劇憑藉獨特的新穎設定與男女主角的精湛演技，收視表現相當亮眼。最新第4集全國平均收視率達5.8%，最高收視率更衝上6.5%，一舉打破自身開播以來的收視紀錄。儘管男女主角互動維持高水準，但梁世宗的面部狀態依然被觀眾批評「難以忽視」。

現年34歲的梁世宗出道時，曾憑藉「浪漫醫生金師傅」、「雖然30仍17」等劇獲封為「怪物新人」，當時他以清爽利落的側臉線條與乾淨溫柔的少年感俘虜無數粉絲，被譽為「清爽年下男友」。

然而，梁世宗在2021年退伍後經歷了多年作品空白期，直至與秀智合作「我的女神室友斗娜」回歸幕前時，身形與臉部便已被指明顯發福，甚至被網民調侃「入伍入的是炊事兵」、「難逃南韓酵母發福命運」。

其後在拍攝「下流大盜」的發布會上，梁世宗的身形與臉型更被指「腫出新高度」，一度惹來大眾關心其身體健康狀況。梁世宗對此曾親自受訪回應，解釋身材走樣一部份是為了角色增肥，另一部份則因腳踝骨折受傷，需持續注射藥物治療，才導致體型難以管理。

雖然他在「毛骨悚然的戀愛」中身形已逐漸「收復失地」，但雙頰發腫與不明顯的下顎線，依然讓不少網友感嘆昔日男神樣貌今非昔比。