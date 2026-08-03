我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲裸男跳紐約布魯克林大橋 落水奇蹟生還

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

6月父子才同台… 日模仿天王之子疑輕生 享年37歲

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
清水AKIRA(左)和清水良太郎曾同台演出。（取材自Instagram）
清水AKIRA(左)和清水良太郎曾同台演出。（取材自Instagram）

日本星二代清水良太郎驚傳離世，享年37歲。根據日媒報導，清水良太郎於8月1日晚間被相關人士發現在東京都住處失去意識，經確認已不幸身亡。警方目前正朝疑似輕生方向調查，詳細死因仍有待進一步釐清。他是日本諧星清水AKIRA的三兒子，清水Akira的經紀公司已經悲痛證實此事。

清水良太郎1988年出生於東京都，他的明星老爸曾是日本「模仿界四大天王」，自幼備受矚目。他2006年以NHK大河劇踏入演藝圈，憑藉著帥氣外表和豐富的人脈資源，之後演出音樂劇「網球王子」、電影「極道鮮師 THE MOVIE」等多部作品，也承襲父親衣缽投入模仿秀演出，一度被看好是星二代中的代表人物。

然而，他的演藝生涯卻屢遭醜聞重創。2017年清水良太郎因涉嫌吸食安非他命遭警方逮捕，被判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年，父親隨後忍痛將他逐出事務所，已經小有所成的演藝事業也因此幾乎畫下句點。

其實在毒品事件爆發前，清水良太郎就曾多次陷入爭議，包括涉嫌非法賭博、男女糾紛及金錢風波，形象一路下滑，也讓家人多次公開為他的行為道歉。清水AKIRA為此曾在媒體前痛哭謝罪，數度表示希望兒子能重新做人，也坦言身為父親感到十分痛心。

清水良太郎2016年與圈外女性結婚，同年迎來女兒誕生，原本被外界視為人生重新開始的重要契機。然而，歷經官司與演藝事業中斷後，他離開演藝圈，轉而從事物流運輸等工作維持生計。

近年來，清水良太郎努力重返螢光幕，除了受邀參與網路節目、影音平台演出外，2023年還曾登上格鬥賽事，試圖重新回到螢光幕前。今年6月他更與父親清水AKIRA共同舉辦親子模仿演唱會，父子攜手站上舞台，被外界視為關係修復、人生重新出發的重要象徵。

未料，距離父子同台僅約兩個月，如今卻傳出驟逝消息，震驚日本演藝圈，也讓外界感嘆他充滿起伏的一生，最終畫下令人惋惜的句點。

精華 FAQ

  • 根據日媒報導，他是在8月1日晚間被相關人士發現於東京都住處失去意識，經確認已不幸身亡。消息曝光後，清水AKIRA的經紀公司也已證實此事。

  • 警方目前正朝疑似輕生方向調查，但由於相關細節仍未完全釐清，確切死因還有待後續相驗與進一步調查，外界暫時無法下定論。

  • 他曾因涉嫌吸食安非他命遭逮捕並獲緩刑，也曾捲入非法賭博、男女糾紛與金錢風波，導致形象重挫、被逐出事務所，後來轉做物流工作，近年才嘗試復出。

日本

上一則

趙露思演唱會多套高訂禮服不見了 網疑有內鬼

下一則

周星馳帶隊「女足」二輪路演宣傳 張小斐缺席 網轟耍大牌

延伸閱讀

外賣餐點還掛在門口… 台藝人王凱43歲猝逝 劇組震驚

外賣餐點還掛在門口… 台藝人王凱43歲猝逝 劇組震驚
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
拍攝現場突腦出血...「與神同行」全勝宰 昏迷兩年48歲逝

拍攝現場突腦出血...「與神同行」全勝宰 昏迷兩年48歲逝
撕下星二代標籤…阿湯哥20歲女兒 去除父姓闖演藝圈

撕下星二代標籤…阿湯哥20歲女兒 去除父姓闖演藝圈

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
林心如(右)和霍建華當年從好友變夫妻。（取材自臉書）

林心如、霍建華結婚10周年放閃 剪影照洩老夫老妻心聲

2026-08-01 04:20
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
「肯爺」愛妻碧安卡（右）再度因穿著登上版面。(路透資料照)

「肯爺」愛妻穿透明連身衣現身夜店 近乎全裸網看傻

2026-07-29 23:49

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序