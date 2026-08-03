6月父子才同台… 日模仿天王之子疑輕生 享年37歲

清水AKIRA(左)和清水良太郎曾同台演出。（取材自Instagram）

日本 星二代清水良太郎驚傳離世，享年37歲。根據日媒報導，清水良太郎於8月1日晚間被相關人士發現在東京都住處失去意識，經確認已不幸身亡。警方目前正朝疑似輕生方向調查，詳細死因仍有待進一步釐清。他是日本諧星清水AKIRA的三兒子，清水Akira的經紀公司已經悲痛證實此事。

清水良太郎1988年出生於東京都，他的明星老爸曾是日本「模仿界四大天王」，自幼備受矚目。他2006年以NHK大河劇踏入演藝圈，憑藉著帥氣外表和豐富的人脈資源，之後演出音樂劇「網球王子」、電影「極道鮮師 THE MOVIE」等多部作品，也承襲父親衣缽投入模仿秀演出，一度被看好是星二代中的代表人物。

然而，他的演藝生涯卻屢遭醜聞重創。2017年清水良太郎因涉嫌吸食安非他命遭警方逮捕，被判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年，父親隨後忍痛將他逐出事務所，已經小有所成的演藝事業也因此幾乎畫下句點。

其實在毒品事件爆發前，清水良太郎就曾多次陷入爭議，包括涉嫌非法賭博、男女糾紛及金錢風波，形象一路下滑，也讓家人多次公開為他的行為道歉。清水AKIRA為此曾在媒體前痛哭謝罪，數度表示希望兒子能重新做人，也坦言身為父親感到十分痛心。

清水良太郎2016年與圈外女性結婚，同年迎來女兒誕生，原本被外界視為人生重新開始的重要契機。然而，歷經官司與演藝事業中斷後，他離開演藝圈，轉而從事物流運輸等工作維持生計。

近年來，清水良太郎努力重返螢光幕，除了受邀參與網路節目、影音平台演出外，2023年還曾登上格鬥賽事，試圖重新回到螢光幕前。今年6月他更與父親清水AKIRA共同舉辦親子模仿演唱會，父子攜手站上舞台，被外界視為關係修復、人生重新出發的重要象徵。

未料，距離父子同台僅約兩個月，如今卻傳出驟逝消息，震驚日本演藝圈，也讓外界感嘆他充滿起伏的一生，最終畫下令人惋惜的句點。