韓星蘇志燮結婚7年「很少放閃」原因曝光 網讚頂級好老公

蘇志燮主演的「金特務：本色回歸」融合高強度動作、復仇劇情與父女情感。（圖／Netflix提供）

南韓 演員蘇志燮 日前接受韓媒專訪，罕見談及結婚七年的妻子趙恩靜，他表示，自己刻意減少公開談論婚姻生活，是希望外界不要只以「蘇志燮的妻子」來認識她，而能以趙恩靜本人的名字與身分生活。

蘇志燮為主演電視劇「金特務：本色回歸」完結宣傳，他在劇中前特務出身的金部長，為了找回唯一的女兒，化身最危險的男人展開復仇行動。

蘇志燮2020年與小他17歲的前主播趙恩靜結婚，談到妻子對「金特務」熱播的反應時，他表示，由於拍攝過程相當辛苦，妻子給予許多鼓勵，「她跟我說辛苦了，也告訴我身邊很多人都在談論這部作品。」

不過，蘇志燮坦言，夫妻倆在家中並不常討論工作。他說：「雖然說起來有點謹慎，但我希望妻子能以自己的名字生活。如果一直曝光夫妻相關話題，她就會一直被稱作『某人的妻子』。對於這一點，我有些抱歉，所以平常會盡量少提及她，希望大家能以她本人的名字來認識她。」

網友看完他的發言紛紛誇獎：「尊重伴侶獨立性，這才是頂級好丈夫」、「做到這個地位，還能有這種覺悟很不錯」。

蘇志燮2022年接受訪問時，透露結婚後變得更有安全感，甚至多年失眠問題也改善了，還笑說「非常推薦結婚」。2025年，他再次談到婚姻生活時表示：「兩個人在一起比一個人更好。」被問到婚姻滿意度時，更毫不猶豫回答「1000%」，流露對妻子的深厚感情。