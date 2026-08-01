我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐爆大戰？美國示警公民「應考慮離開中東」

愛達荷州In-N-Out驚傳槍響 至少3死2傷 槍手身亡

韓星蘇志燮結婚7年「很少放閃」原因曝光 網讚頂級好老公

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘇志燮主演的「金特務：本色回歸」融合高強度動作、復仇劇情與父女情感。（圖／Net...
蘇志燮主演的「金特務：本色回歸」融合高強度動作、復仇劇情與父女情感。（圖／Netflix提供）

南韓演員蘇志燮日前接受韓媒專訪，罕見談及結婚七年的妻子趙恩靜，他表示，自己刻意減少公開談論婚姻生活，是希望外界不要只以「蘇志燮的妻子」來認識她，而能以趙恩靜本人的名字與身分生活。

蘇志燮為主演電視劇「金特務：本色回歸」完結宣傳，他在劇中前特務出身的金部長，為了找回唯一的女兒，化身最危險的男人展開復仇行動。

蘇志燮2020年與小他17歲的前主播趙恩靜結婚，談到妻子對「金特務」熱播的反應時，他表示，由於拍攝過程相當辛苦，妻子給予許多鼓勵，「她跟我說辛苦了，也告訴我身邊很多人都在談論這部作品。」

不過，蘇志燮坦言，夫妻倆在家中並不常討論工作。他說：「雖然說起來有點謹慎，但我希望妻子能以自己的名字生活。如果一直曝光夫妻相關話題，她就會一直被稱作『某人的妻子』。對於這一點，我有些抱歉，所以平常會盡量少提及她，希望大家能以她本人的名字來認識她。」

網友看完他的發言紛紛誇獎：「尊重伴侶獨立性，這才是頂級好丈夫」、「做到這個地位，還能有這種覺悟很不錯」。

蘇志燮2022年接受訪問時，透露結婚後變得更有安全感，甚至多年失眠問題也改善了，還笑說「非常推薦結婚」。2025年，他再次談到婚姻生活時表示：「兩個人在一起比一個人更好。」被問到婚姻滿意度時，更毫不猶豫回答「1000%」，流露對妻子的深厚感情。

精華 FAQ

  • 他認為婚姻是私領域，若頻繁談論夫妻話題，妻子容易被外界只以「蘇志燮的妻子」看待，因此希望她能保有獨立身分與名字。

  • 趙恩靜知道他拍戲過程很辛苦，曾鼓勵他「辛苦了」，也表示身邊很多人都在討論《金特務：本色回歸》，讓他感受到支持。

  • 網友稱讚他尊重伴侶獨立性，是頂級好丈夫；他也曾說結婚後更有安全感、失眠改善，並直言兩個人在一起比一個人更好。

南韓 蘇志燮

上一則

電影「芭比2」卡關 萊恩葛斯林開價2000萬片酬

延伸閱讀

「金特務」大結局 蘇志燮豪砸近億韓元、贈劇組人員300金條

「金特務」大結局 蘇志燮豪砸近億韓元、贈劇組人員300金條
盼拍續集…「金特務」蘇志燮喊體力OK：再打10年沒問題

盼拍續集…「金特務」蘇志燮喊體力OK：再打10年沒問題
趙又廷上半年僅收10劇本…嘆影視寒冬 阻愛女進演藝圈

趙又廷上半年僅收10劇本…嘆影視寒冬 阻愛女進演藝圈
「藍色生死戀」韓星文瑾瑩無預警宣布婚訊 老公是大7歲音樂劇男演員

「藍色生死戀」韓星文瑾瑩無預警宣布婚訊 老公是大7歲音樂劇男演員

熱門新聞

王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
麥特戴蒙(左三)與妻子露西安娜（左二）育有四個美麗的女兒，一家六口在電影「奧德賽」倫敦首映會合體。(路透)

「奧德賽」麥特戴蒙擁4個漂亮女兒 曝「2周家規」維持家庭和諧

2026-07-29 20:03
王凱曾演出民視「市井豪門」。圖／民視提供

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

2026-07-26 09:22
「赤身裸愛」邀請現役色情片演員艾莉莎薩維奇全裸上陣。（圖／原創娛樂提供）

真AV女優全裸上陣 揭成人產業幕後真相 探索親密關係真實樣貌

2026-07-03 01:20
周星馳與迪麗熱巴合作「功夫女足」掀起話題。（取材自迪麗熱巴工作室微博）

迪麗熱巴被周星馳叫「巴爺」 本尊反應曝光 網狂刷：星巴克CP

2026-07-26 18:56
任嘉倫在「錦衣之下」中飾演錦衣衛指揮使陸繹，深得觀眾喜愛。(取材自微博)

「錦衣之下」陸大人回來了… 任嘉倫傳再演錦衣衛 這次專門「抄家」

2026-07-29 08:00

超人氣

更多 >
水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用

水煮蛋別只會用水煮 改用1方式「口感更好」 一票人點頭：方便好用
為這事 富婆爭入「陰道俱樂部」查克柏格華裔妻也參與

為這事 富婆爭入「陰道俱樂部」查克柏格華裔妻也參與
蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？

蔡崇信結束30年婚姻 前妻吳明華是何人？
婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠

婚禮變危機… 24歲矽谷股神 高槓桿借款押AI一夕翻車慘賠
美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金

美簽證新規將上路 適用50國 最高要繳2萬美元保證金