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電視青龍獎╱金高銀淚獲青龍大賞 申惠善封視后 IU擁抱

記者李姿瑩／綜合報導
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第5屆青龍系列大獎，金高銀獲得大賞，上台後忍不住激動落淚。（美聯社）
第5屆青龍系列大獎，金高銀獲得大賞，上台後忍不住激動落淚。（美聯社）

第5屆青龍系列大獎在南韓仁川百樂達斯城（Paradise City）盛大登場，歷經分手和耳疾惡化考驗的IU以頒獎人身分現身，和朱智勳同台頒發最佳男、女主角獎。最終由申惠善憑藉「莎拉的真偽人生」奪得視后，朴海秀則是靠「稻草人」抱走視帝獎座。

申惠善奪視后又驚又喜，直呼腦中一片空白。（美聯社）
申惠善奪視后又驚又喜，直呼腦中一片空白。（美聯社）

IU以上屆得主身分頒獎，並表示都有看入圍的作品。（視頻截圖）
IU以上屆得主身分頒獎，並表示都有看入圍的作品。（視頻截圖）

IU沒有讓私事影響她的工作表現，但在螢幕上不難看出她臉頰略顯削瘦，粉絲心疼她雖然神情有些微憔悴，但眼神中依舊透露著堅強。IU表示自己都有看入圍的作品，在揭曉申惠善得獎後，兩人在台上大方擁抱，申惠善又驚又喜，直呼腦中一片空白，謙稱「金莎拉」一角絕非她一人之力可以完成。正好同劇的朴寶京也憑「莎拉的真偽人生」獲得最佳女配角獎，領獎時激動到說不出話，老公陳善圭在台下也熱淚盈眶。

朴海秀領獎時意外帶來好消息，開心分享下個月第二個孩子即將出生，告白妻兒總是成為他安心和前進的動力。從入圍起就備受矚目的高允貞則是抱走人氣明星獎等2個獎項，和她合作「愛情怎麼翻譯？」的日本男星福士蒼汰正好是頒獎人，劇中男主角金宣虎開心笑容藏不住，也成為劇迷熱議話題。

另一對夫妻檔金宇彬、申敏兒分別以入圍者和頒獎人的身分同時出席，當申敏兒現身頒獎的時候，李光洙坐在金宇彬旁邊瘋狂大叫，彷彿是幫麻吉為老婆應援，浮誇表現讓金宇彬跟申敏兒都忍不住笑出來。

最終大獎頒發給「你和其餘的一切」女主角金高銀，她原本就已經以優雅美貌在紅毯上吸引無數目光，如今成為典禮最大獎得主，上台後忍不住激動落淚。金高銀邊哭邊說：「我從來沒覺得能演出一部作品是理所當然的事，每一部作品我都帶著責任感全力以赴。」她的努力和蛻變觀眾皆有目共睹，連台下所有演員們也抱以熱烈掌聲。

朴海秀奪青龍獎視帝。（美聯社）
朴海秀奪青龍獎視帝。（美聯社）

精華 FAQ

  • 視后由申惠善以《莎拉的真偽人生》獲得，視帝則由朴海秀憑《稻草人》抱走，兩人都成為本屆典禮的重要得主。

  • IU雖然歷經分手與耳疾惡化，仍以頒獎人身分出席，狀態略顯憔悴但表現敬業；她揭曉申惠善得獎後，兩人也在台上大方擁抱。

  • 最大獎由金高銀以《你和其餘的一切》拿下，她在台上激動落淚，表示自己從不認為演出作品是理所當然，每一部都全力以赴。

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