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電視青龍獎╱玄彬人氣選票領先 「稻草人」朴海秀仍奪視帝

娛樂新聞組╱綜合報導
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儘管爆出投票爭議，玄彬的帥氣外型依舊引起關注。（美聯社）
儘管爆出投票爭議，玄彬的帥氣外型依舊引起關注。（美聯社）

南韓第5屆青龍系列大獎揭曉，玄彬憑「韓國製造」角逐最佳男主角，原本在粉絲投票中以超過93萬票高居榜首，卻因投票期間爆發異常票風波，被扣除逾14萬張可疑選票。雖然人氣依舊遙遙領先，但玄彬最終仍敗給朴海秀，無緣視帝。

「稻草人」主演朴海秀擊敗眾多競爭者拿下視帝。(美聯社)
「稻草人」主演朴海秀擊敗眾多競爭者拿下視帝。(美聯社)

本屆青龍系列大獎由少女時代成員潤娥與全炫茂連續第5年擔任主持，典禮星光熠熠。玄彬憑串流劇「韓國製造」入圍最佳男主角，因作品話題度與自身人氣，一度被視為本屆視帝熱門人選。

頒獎前，負責人氣投票的平台「CelebChamp」公布調查結果，表示在最佳男主角投票過程中發現大量異常帳號，疑似利用宏程序（Macro）等方式進行非正常投票。主辦單位隨後展開清查，共確認近2.7萬個異常帳號，並刪除超過22萬張無效票。

其中，玄彬成為此次扣票風波焦點人物。據平台公布資料，他被扣除逾14萬張異常選票，調整後仍以超過93萬票穩居人氣投票第一，遠遠領先第二名金宣虎的62萬餘票。主辦單位強調，扣除無效票後，投票排名並未受到影響，玄彬依然保持領先。

不過，由於人氣投票只占最佳男主角獎評審結果的七分之一，最終獎項仍由專業評審決定。最後，「稻草人」主演朴海秀擊敗眾多競爭者拿下視帝。

投票風波也引發玄彬粉絲不滿，部分粉絲團質疑主辦方公布的扣票標準與處理流程不夠透明，並要求公開詳細審查依據，甚至表示已委託律師向相關平台提出法律意見書，不排除後續採取法律行動。

精華 FAQ

  • 玄彬憑《南韓製造》參與最佳男主角角逐，原本以超過93萬票居首，即使被扣除逾14萬張可疑票，調整後仍維持人氣投票第一。

  • 投票平台發現大量異常帳號疑似以宏程序灌票，主辦方因此清查近2.7萬個帳號，並刪除超過22萬張無效票，以維持投票公正。

  • 因為人氣投票只占最佳男主角評選結果的七分之一，最終仍由專業評審決定；因此朴海秀憑《稻草人》擊敗眾人，成功奪下視帝。

南韓 投票 玄彬

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