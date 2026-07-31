IU熬過情傷 爆瘦現身頒青龍系列獎

IU以上屆得主身分頒獎。(摘自朝鮮體育)

第5屆青龍系列大獎31日晚間在韓國仁川 Paradise City 盛大登場，歷經分手和耳疾惡化考驗的IU以頒獎人身分現身，和朱智勳同台頒發最佳男、女主角獎。最終由申惠善憑藉「莎拉的真偽人生」奪得視后，朴海秀則是靠「稻草人」抱走視帝獎座。

IU沒有讓私事影響她的工作表現，但在螢幕上不難看出她臉頰略顯削瘦，粉絲心疼她雖然神情有些微憔悴，但眼神中依舊透露著堅強。IU表示自己都有看入圍的作品，在揭曉申惠善得獎後，兩人在台上大方擁抱，申惠善又驚又喜，直呼腦中一片空白，謙稱「金莎拉」一角絕非她一人之力可以完成。正好同劇的朴寶京也憑「莎拉的真偽人生」獲得最佳女配角獎，領獎時激動到說不出話，老公陳善圭在台下也熱淚盈眶。

朴海秀領獎時意外帶來好消息，開心分享下個月第二個孩子即將出生，告白妻兒總是成為他安心和前進的動力。從入圍起就備受矚目的高允貞則是抱走人氣明星獎等2個獎項，和她合作「愛情怎麼翻譯？」的日本男星福士蒼汰正好是頒獎人，劇中男主角金宣虎開心笑容藏不住，也成為劇迷熱議話題。

另一對夫妻檔金宇彬、申敏兒分別以入圍者和頒獎人的身分同時出席，當申敏兒現身頒獎的時候，李光洙坐在金宇彬旁邊瘋狂大叫，彷彿是幫麻吉為老婆應援，浮誇表現讓金宇彬跟申敏兒都忍不住笑出來。

最終大獎頒發給「你和其餘的一切」女主角金高銀，她原本就已經以優雅美貌在紅毯上吸引無數目光，如今成為典禮最大獎得主，上台後忍不住激動落淚。金高銀邊哭邊說：「我從來沒覺得能演出一部作品是理所當然的事，每一部作品我都帶著責任感全力以赴。」她的努力和蛻變觀眾皆有目共睹，連台下所有演員們也抱以熱烈掌聲。

金高銀獲得大賞。(摘自朝鮮體育)

朴海秀封視帝。(摘自KBS)

申惠善奪視后。(摘自KBS)