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拍攝現場突腦出血...「與神同行」全勝宰 昏迷兩年48歲逝

娛樂新聞組／綜合報導
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南韓演員全勝宰昏迷兩年後，傳出離世消息，享年48歲。（取材自Instagram）
南韓演員全勝宰昏迷兩年後，傳出離世消息，享年48歲。（取材自Instagram）

曾參與多部知名影視作品的南韓演員全勝宰（전승재）驚傳離世，享年48歲。噓！星聞引述韓媒報導，全勝宰在經歷約兩年的昏迷與病痛折磨後，29日不幸離世，消息傳出後多位圈內好友與同僚紛紛在社群平台上發文表達悼念，影迷網友也對這位默默耕耘多年的實力派綠葉表達深切不捨。

全勝宰2024年初在拍攝電視劇《高麗契丹戰爭》現場等候期間，突然因腦出血倒地。當時工作人員緊急將他送往醫院進行搶救與手術，但術後他始終未能恢復意識，陷入長期昏迷。這項消息在事發約三個月後才對外曝光，當時便引發外界極大震驚與惋惜。家屬曾透露他平日身體狀況良好、並無異狀，沒想到卻在工作途中遭遇意外，如今歷經長達兩年的救治與等待，依然未能等到奇蹟發生。

全勝宰於2004年憑藉經典電影《太極旗—生死兄弟》正式出道，隨後陸續參演《神偷·獵人·斷指客》、《海雲台》、《密探》及《與神同行：最終審判》等多部名作。雖然多以配角身分登場，但他憑藉紮實演技在作品中展現獨特存在感。據悉，全勝宰的靈堂設於京畿道水原市的實樂園水原葬禮場，預計於7月31日舉行出殯儀式，安葬於安城尤托邦追思館，為他的人生演藝舞台劃下句點。

精華 FAQ

  • 全勝宰是在拍攝期間突發腦出血，經搶救與手術後仍長期昏迷，最終在約2年的病痛折磨後離世，享年48歲，消息引發演藝圈與粉絲哀悼。

  • 他是在2024年初拍攝電視劇《高麗契丹戰爭》時，於現場等待期間突然倒地。工作人員緊急送醫治療，但術後一直未恢復意識，陷入長期昏迷。

  • 全勝宰2004年以《太極旗—生死兄弟》出道，之後參演《海雲台》、《密探》、《與神同行：最終審判》等作品；靈堂設於水原，預計7月31日出殯。

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