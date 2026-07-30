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大咖影帝遭爆不倫戀...女方「未發生關係」大反轉 經紀公司控她涉跟蹤

記者梅衍儂／即時報導
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黃晸珉被爆不倫戀，但經紀公司強烈否認。(摘自매일경제)
黃晸珉被爆不倫戀，但經紀公司強烈否認。(摘自매일경제)

南韓影帝黃晸珉爆婚外情，爆料者A女稱兩人從2024年開始保持不正當關係，更公開疑似錄音及對話截圖，男方說「我好想抱你」、「喜歡就要擁抱」等內容。不過A女接受韓媒JTBC「事件班長」採訪時強調與黃晸珉「沒有發生性關係」，讓外界霧裡看花。

A女表示自己是在電影試映會上認識黃晸珉，2023年8月起至2024年間持續聯絡，期間約見面4次。針對外界流傳的婚外情等相關說法，A女強調兩人之間並沒有發生性關係，透露黃晸珉曾向她提出酒類品牌創業等事業合作。

對此，黃晸珉所屬Sam Company則發表強硬聲明，指A女是「持續騷擾黃晸玟的跟蹤犯罪嫌疑人」，並表示對於經過惡意剪輯的相關內容將進一步採取法律行動。經紀公司表示，A女已因涉嫌跟蹤遭到刑事告訴，法院也曾對其採取包括禁止接近等臨時措施。不過，A女否認指控，主張自己並未涉及該犯罪。

儘管身陷風波，黃晸珉昨（29）日仍按照原定行程出席電影「希望：末日血戰」宣傳活動，他被拍到左手無名指戴著婚戒，引起韓媒與網友關注。

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