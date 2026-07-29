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拒被標籤化 韓團BTS「不報名2027葛萊美獎」拋震撼彈

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BTS本月在世界盃決賽中場秀演出。（美聯社）
BTS本月在世界盃決賽中場秀演出。（美聯社）

南韓天團防彈少年團(BTS)29日宣布，將不會報名2027年葛萊美獎（Grammy Awards），消息由成員透過Instagram限時動態發布，七人表示希望音樂能夠因作品本身而被聆聽與喜愛，而非依照地區或語言區分。由於葛萊美上月才新增「最佳亞洲流行音樂演出」獎項，BTS此舉也被外界解讀為「反對」設置新獎項。

BTS聲明：「我們決定不參加葛萊美獎評選，我們希望音樂能因為它本身而被聆聽與喜愛，而不是被地區或語言所區分。」最後也向粉絲ARMY致謝：「謝謝ARMY一直陪伴我們。」

BBC報導，BTS今年推出的全英文回歸專輯「Arirang」，主打歌〈Swim〉更登上美國告示牌單曲榜冠軍，原本被看好角逐葛萊美「年度專輯」及「年度歌曲」等主要獎項。

然而，葛萊美在稍早宣布新增「最佳亞洲流行音樂演出」獎項，在K-POP社群引發兩極反應，不少粉絲認為，葛萊美並未真正肯定亞洲音樂，反而將亞洲歌手另外分類，形成標籤化。BBC指出，BTS在聲明中特別提及「地區」與「語言」，被視為呼應外界對新制度的質疑。

截至目前，主辦單位美國錄音學院（Recording Academy）尚未對BTS的決定作出回應。

BTS自2013年出道以來，已成為全球最具影響力的流行音樂團體之一。目前展開的世界巡演票房也被看好與泰勒絲（Taylor Swift）的「The Eras Tour」匹敵。

2021年，BTS憑全英文單曲〈Dynamite〉成為首組獲葛萊美提名的K-POP團體，此後累計獲得5項葛萊美提名，包括「最佳流行組合／團體演出」及「最佳音樂錄影帶」等獎項，但始終未能獲獎。

近年來，包括The Weeknd、Frank Ocean、Drake、Morgan Wallen及Will Smith等藝人，都曾因不同原因拒絕參與或公開批評葛萊美獎。其中，Drake曾表示，葛萊美長期忽視黑人音樂及饒舌作品的重要性，認為獎項已不再是音樂人最高榮譽的象徵。

精華 FAQ

  • BTS表示，希望音樂能因作品本身被聆聽與喜愛，而不是依地區或語言被區分，因此決定不參加2027年葛萊美獎評選，並向一直支持他們的ARMY致謝。

  • 因葛萊美剛新增「最佳亞洲流行音樂演出」獎項，部分K-POP粉絲認為這是在替亞洲音樂另做分類。BTS聲明中特別提到地區與語言，也被視為呼應這種質疑。

  • BTS自2013年出道後成為全球頂尖流行團體，2021年以〈Dynamite〉成為首組獲葛萊美提名的K-POP團體，迄今累計5項提名，但仍尚未拿下任何獎項。

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