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「藍色生死戀」韓星文瑾瑩無預警宣布婚訊 老公是大7歲音樂劇男演員

娛樂新聞組╱綜合報導
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文瑾瑩親曝自己要結婚的喜訊。（取材自Instagram）
文瑾瑩親曝自己要結婚的喜訊。（取材自Instagram）

有「國民妹妹」之稱的南韓女星文瑾瑩，透過社群公開一封親筆信，親自向粉絲宣布結婚喜訊。她坦言，自己遇見了一位讓平凡日常變得珍貴的人，因此決定攜手步入人生下一個階段，希望大家能給予祝福與鼓勵。

據「噓！星聞」報導，39歲文瑾瑩在親筆信中，以「大家好，我是文瑾瑩」作為開頭，先關心粉絲是否平安度過炎熱夏天，接著表示，因為有件重要的事情想親自告訴大家，所以提起筆寫下這封信，「我要結婚了！」

她透露，自己遇見了一位很好的人，對方願意陪伴她一起走過過去總是獨自走過的道路，也願意傾聽並分享她曾經煩惱的大小事，更讓她重新感受到平凡生活的珍貴，因此兩人決定攜手共度未來，「不再是一個人，而是兩個人一起走向未來的人生。」

對於人生即將迎來新的身分，文瑾瑩也向一路支持她的粉絲喊話，希望大家能給予兩人祝福，而不是擔心與憂慮。她表示，自己會像過去一樣，更加努力地生活，也希望這封簡短的文字，能將她最真誠的心意傳達給每一位支持她的人。

文瑾瑩最後也向粉絲獻上祝福，希望大家都能身體健康、心靈平安，並承諾未來仍會盡全力為大家加油，也一定會以更好的模樣再次與大家見面，最後以一句「謝謝大家」為親筆信畫下句點。

1987年出生的文瑾瑩，1999年以電影「在路上」出道，之後因在韓劇「藍色生死戀」中飾演宋慧喬童年角色打開知名度，並憑「明成皇后」、「我的小小新娘」等作品，獲得「國民妹妹」稱號。

文瑾瑩的丈夫鄭平出生於1980年，比文瑾瑩年長7歲，2007年出道後，一直活躍於音樂劇與話劇舞台。此外，在文瑾瑩擔任導演與編劇的短片「現在進行式」中，鄭平也擔綱主演。

精華 FAQ

  • 她透過社群公開一封親筆信，親自以「我要結婚了！」向粉絲報喜，並在信中感謝一路支持她的人，盼大家給予祝福而非擔心。

  • 鄭平出生於1980年，比文瑾瑩年長7歲，2007年出道後長期活躍於音樂劇與話劇舞台，也曾在文瑾瑩執導編劇的短片中擔任主演。

  • 文瑾瑩表示，鄭平願意陪她走過過去獨自面對的路，也能傾聽與分享煩惱，讓她重新感受到平凡日常的珍貴，因此決定共度未來。

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