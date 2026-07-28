東野圭吾「假面酒店」為木村拓哉等6年 珍貴合照曝2人互動

東野圭吾前往探班，結果在等待期間不小心睡著了，木村拓哉見狀便偷偷拍下這張合照。（取材自Instagram）

日本 推理小說大師東野圭吾傳出因大腸癌病逝，享壽68歲，震驚亞洲文壇與影視圈。他筆下「嫌疑犯X的獻身」、「解憂雜貨店」、「假面酒店」等作品多次被改編成影視作品，其中由木村拓哉 主演的電影「假面酒店」，更因東野本人對選角要求嚴格，歷經6年才正式開拍，也留下不少鮮為人知的幕後故事。

香港 01報導，「假面酒店」改編自東野圭吾暢銷小說，由木村拓哉與長澤雅美主演，並找來「HERO電影版」導演鈴木雅之執導，小日向文世、松隆子、前田敦子及菜菜緒等人共同演出，堅強卡司一度成為話題。不過，電影從小說出版到正式定案拍攝，前後耗時6年，關鍵原因就在於東野圭吾對男主角人選始終十分謹慎。

報導指出，直到木村拓哉點頭接演後，東野圭吾才終於同意開拍。他認為木村豐富的演藝經驗，最能詮釋主角新田浩介「特立獨行又固執」的性格，加上刑警角色也是木村演藝生涯首次挑戰，更增添作品話題性。

東野圭吾曾在電影宣傳期間透露，其實自己創作新田浩介這個角色時，腦海裡浮現的人物形象就是木村拓哉。令人意外的是，木村拍攝期間並不知道自己就是角色原型，直到在片場見到東野本人，還一度緊張詢問：「由我來演真的可以嗎？」東野則笑著回答：「可以，因為這個角色本來就是以木村先生為原型寫的。」一句話也讓木村又驚又喜。

報導也提到，東野曾分享，「假面酒店」最大的創作核心，在於刑警必須揭開客人的謊言，而飯店人員則必須守護客人隱私，看似立場對立，實際上兩者都是「看穿假面」的專家。木村聽完這段創作理念後，形容就像聽到「祖傳秘方」一樣珍貴。

除了工作上的惺惺相惜，兩人私下互動也相當有趣。2021年拍攝續集「假面之夜」期間，東野圭吾前往劇組探班，卻因等待時間太久，在休息室沙發上睡著。木村見狀偷偷拿起手機自拍，留下與熟睡中的東野合照，還幽默命名為「熟睡的大作家」，成為影迷津津樂道的一段趣聞，也為這段作家與演員的深厚情誼留下珍貴回憶。