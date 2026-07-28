我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2個原因 紐約華人司機大老遠跑到維吉尼亞考駕照

紐約影展資安爆漏洞 裘莉、莎朗史東等大明星聯絡方式恐外流

東野圭吾「假面酒店」為木村拓哉等6年 珍貴合照曝2人互動

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
東野圭吾前往探班，結果在等待期間不小心睡著了，木村拓哉見狀便偷偷拍下這張合照。（...
東野圭吾前往探班，結果在等待期間不小心睡著了，木村拓哉見狀便偷偷拍下這張合照。（取材自Instagram）

日本推理小說大師東野圭吾傳出因大腸癌病逝，享壽68歲，震驚亞洲文壇與影視圈。他筆下「嫌疑犯X的獻身」、「解憂雜貨店」、「假面酒店」等作品多次被改編成影視作品，其中由木村拓哉主演的電影「假面酒店」，更因東野本人對選角要求嚴格，歷經6年才正式開拍，也留下不少鮮為人知的幕後故事。

香港01報導，「假面酒店」改編自東野圭吾暢銷小說，由木村拓哉與長澤雅美主演，並找來「HERO電影版」導演鈴木雅之執導，小日向文世、松隆子、前田敦子及菜菜緒等人共同演出，堅強卡司一度成為話題。不過，電影從小說出版到正式定案拍攝，前後耗時6年，關鍵原因就在於東野圭吾對男主角人選始終十分謹慎。

報導指出，直到木村拓哉點頭接演後，東野圭吾才終於同意開拍。他認為木村豐富的演藝經驗，最能詮釋主角新田浩介「特立獨行又固執」的性格，加上刑警角色也是木村演藝生涯首次挑戰，更增添作品話題性。

東野圭吾曾在電影宣傳期間透露，其實自己創作新田浩介這個角色時，腦海裡浮現的人物形象就是木村拓哉。令人意外的是，木村拍攝期間並不知道自己就是角色原型，直到在片場見到東野本人，還一度緊張詢問：「由我來演真的可以嗎？」東野則笑著回答：「可以，因為這個角色本來就是以木村先生為原型寫的。」一句話也讓木村又驚又喜。

報導也提到，東野曾分享，「假面酒店」最大的創作核心，在於刑警必須揭開客人的謊言，而飯店人員則必須守護客人隱私，看似立場對立，實際上兩者都是「看穿假面」的專家。木村聽完這段創作理念後，形容就像聽到「祖傳秘方」一樣珍貴。

除了工作上的惺惺相惜，兩人私下互動也相當有趣。2021年拍攝續集「假面之夜」期間，東野圭吾前往劇組探班，卻因等待時間太久，在休息室沙發上睡著。木村見狀偷偷拿起手機自拍，留下與熟睡中的東野合照，還幽默命名為「熟睡的大作家」，成為影迷津津樂道的一段趣聞，也為這段作家與演員的深厚情誼留下珍貴回憶。

精華 FAQ

  • 關鍵在於東野圭吾對男主角人選非常謹慎，始終等待最適合詮釋新田浩介的人選。直到木村拓哉點頭接演，東野才同意正式開拍，認為他最能表現角色的特質。

  • 東野認為木村擁有豐富演藝經驗，能夠詮釋新田浩介特立獨行又固執的性格，而且刑警角色也是木村演藝生涯首次挑戰，因此更具話題與新鮮感。

  • 木村直到見到東野本人，才知道自己是角色原型，當場緊張詢問能否演出；2021年拍《假面之夜》時，木村還偷拍睡著的東野合照，幽默命名為「熟睡的大作家」。

香港 日本 木村拓哉

上一則

叫了十幾年全叫錯？「昆凌」根本不姓昆 中文本名曝光

下一則

楊冪為「江山大同」扮老妝 下戲直奔夜市買蓮蓬

延伸閱讀

東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼

東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼
寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲

寫紅「破案天才伽利略」日本小說家東野圭吾去世 享壽68歲
日本小說家東野圭吾去世 下月推出的「伽利略」系列成遺作

日本小說家東野圭吾去世 下月推出的「伽利略」系列成遺作
東野圭吾數度登中國作家富豪榜 影響力大

東野圭吾數度登中國作家富豪榜 影響力大

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
王凱驚傳在家中猝逝，享年43歲。圖／截自王凱臉書

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

2026-07-26 09:32
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手
手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取

手上有10萬閒錢？這樣放一年多賺數千元 還能隨時取
通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它

通膨逼出消費「新習慣 」 美國人現在連買菜房租都靠它
父債子還 哪些債務會繼承？

父債子還 哪些債務會繼承？