「金特務」大結局 蘇志燮豪砸近億韓元、贈劇組人員300金條

蘇志燮主演的「金特務：本色回歸」近日迎來大結局。(圖／Netflix提供)

南韓 男星蘇志燮 向來以低調、重情義著稱，近來主演的SBS熱門動作劇「金特務：本色回歸」圓滿完結，不僅創下亮眼收視，也再度傳出暖心美談。近日有劇組人員分享，蘇志燮特地自掏腰包，送給演員及工作人員每人一份黃金作為謝禮，還親筆寫下感謝信，貼心舉動再次引發外界熱議。

噓！星聞報導，近日南韓網路社群流傳多張「開箱照」，畫面中只見精緻禮盒內擺放著黃金，以及蘇志燮親自撰寫的感謝卡。他在信中寫道：「這次一起完成這部作品，讓我感受到很大的感動與幸福。謝謝每一位默默在自己崗位上，讓「金特務」發光發熱的大家。」字裡行間充滿對劇組夥伴的感謝之情。

根據韓媒報導，蘇志燮為感謝「金特務：本色回歸」劇組工作人員的付出，特別準備約300份黃金禮物送給幕後團隊。據悉，他準備的是1克重迷你金條，並附上親筆感謝訊息，展現對工作人員的重視與心意。

根據韓國交易所（KRX）黃金市場數據，蘇志燮購買黃金當時，每克黃金價格約為30萬韓元，因此300份黃金禮物的黃金價值約達9000萬韓元。若再計入金條製作、包裝等相關費用，整體成本推估接近1億韓元（約6.8萬美元），可見他為答謝劇組人員投入相當大的心力。

事實上，這並非蘇志燮第一次送出黃金作為殺青禮物。去年拍攝完 Netflix 原創影集「無赦之仇」（광장）後，他就曾送給演員及工作人員每人半錢 (約1.875公克)黃金，當時便在韓國演藝圈掀起討論。

蘇志燮事後登上 YouTube 節目「十五夜」時也曾親自透露，自己一直以來都有在作品殺青後送禮的習慣，而且都是自費準備。他笑說，許多人還誤以為是廠商贊助，但黃金根本沒有贊助商，「如果以後遇到困難，也可以把黃金賣掉應急」，簡單一句話，道出他送禮背後最真誠的用意。

如今「金特務：本色回歸」殺青後，他再次延續這項暖心傳統，讓不少網友紛紛留言大讚：「真的太有格局了」、「不只是大方，更是有心」、「主演的氣度完全不一樣」、「好羨慕劇組工作人員」。

蘇志燮多年來一直以照顧合作夥伴聞名，每完成一部作品，都會用自己的方式向劇組表達謝意。比起禮物本身，更令人感動的是他希望大家在未來需要時，這份心意也能真正派上用場，因此這段暖心故事也再次成為韓國演藝圈津津樂道的佳話。

此外，根據韓媒報導，劇組目前預計將於8月中旬與「金特務：本色回歸」部分演員及製作團隊一同前往關島展開獎勵旅行，為這部創下最高23.1%、最終23%收視佳績的作品畫下圓滿句點，也讓劇組成員有機會一起放鬆、延續拍攝期間建立的好情誼。