東野圭吾病逝 多部小說改編影視作品 日本影壇天王天后齊聲哀悼

「麒麟之翼：新參者劇場版」男主角阿部寬化身東野圭吾筆下刑警「加賀恭一郎」。（圖：采昌國際多媒體提供）

日本 知名推理小說家東野圭吾23日因大腸癌辭世，享壽68歲，消息曝光後震撼日本藝文界。東野圭吾的作品不少皆改編成戲劇和電影，由於劇情有品質保證，自然吸引天王天后爭相競逐演出機會。日本演藝圈中不少重量級演員都曾演出東野圭吾的作品，尤其福山雅治憑藉「破案天才伽利略」再創演藝事業高峰，多名演員紛紛發文悼念，感謝東野圭吾留下無數經典作品，並追憶合作點滴。

主演「破案天才伽利略」系列的福山雅治，在社群平台X發文表示：「身為東野老師作品中的其中一位『住人』，我一直都能深刻感受到老師傾注於作品中的生命力。我相信，老師的生命至今依然存在於作品之中，因此我至今仍無法說出告別的話。無論是作為老師筆下故事中的人物，還是一名忠實讀者，我都會持續被他創造出的世界深深吸引。」

搬上大銀幕、由日本明星福山雅治主演的「嫌疑犯X的獻身」，將日本推理作家東野圭吾的聲勢推到最高峰。（圖：獨步文化提供）

曾在電影「麒麟之翼～劇場版·新參者～」、「當祈禱落幕時」及「疾風迴旋曲」演出東野作品的阿部寬，透過經紀公司發表聲明表示，得知噩耗後深感悲痛，「能夠演出『新參者」系列，是我演藝人生的重要轉捩點，衷心感謝與東野先生結下的緣分，謹此獻上最深切的哀悼。」

2006年與山田孝之共同主演日劇 「白夜行」的綾瀨遙則表示，「能夠透過『白夜行』遇見雪穗這個角色，是我演員人生中無可取代的珍貴寶物。直到現在，仍有許多人喜愛這部作品與雪穗，也讓我再次感受到東野先生作品跨越時代、感動人心的力量。」她也感謝東野圭吾帶來無數打動人心的故事，並祝福他一路好走。

另外，在電影「假面飯店」與「假面之夜」飾演主角新田浩介的木村拓哉，也透過Instagram限時動態發文追悼，寫下：「謝謝您將新田浩介這個角色交付給我，衷心祈願您安息。」

木村拓哉與長澤雅美主演改編自東野圭吾小說的「假面飯店」電影海報。（圖：龍祥提供）

在片中飾演飯店服務員山岸尚美的長澤雅美則回憶，當年「假面飯店」慶功宴上曾與東野圭吾交流，對方曾說過：「我寫小說時，一直都希望能創作出讓所有人都能享受閱讀樂趣的作品。」這番話也讓她深受啟發，學習到以更多觀眾為出發點投入創作的重要性。她最後也感謝東野圭吾留下眾多經典作品，並向這位文壇巨擘致上最深敬意。