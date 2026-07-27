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「身壯碩肩寬闊」車銀優服役變化太大

娛樂新聞組／綜合報導
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車銀優（左）身穿純白韓服登台演出後，與伽倻琴演奏家申秀雅合照。（取材自Insta...
車銀優（左）身穿純白韓服登台演出後，與伽倻琴演奏家申秀雅合照。（取材自Instagram）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：車銀優以純白韓服現身國防部國樂大隊音樂會。
  • 重點二：服役後體格明顯變壯，寬肩與厚實身形引熱議。
  • 重點三：同台演出的申秀雅曬合照，透露追星成功心情。

正在陸軍軍樂隊服役的南韓男星車銀優日前身穿純白韓服出席音樂會，其壯碩的體格與寬肩引發熱議。同場參演的伽倻琴演奏家（國樂演奏者）申秀雅曬出與他的合照及簽名，直呼追星成功。

根據南韓媒體報導，男團ASTRO成員兼演員車銀優於去年7月入伍後，鮮少公開露面，目前正以上等兵身分在軍樂隊服役，預計明年1月退伍。他日前現身南韓「2026 國防部國樂大隊定期音樂會」，身穿一襲雪白南韓傳統禮服登台，成為全場焦點。與入伍前的纖瘦形象相比，車銀優的體格顯著厚實，寬闊肩膀令網友驚嘆不已。

申秀雅在社群平台曬出合照與親筆簽名，興奮表示自己從高一就是車銀優的粉絲，對於能同台合作深感榮幸，並感謝對方的親切合影。透過申秀雅公開的照片，車銀優入伍後的最新樣貌也隨之曝光，不少網友留言表示他「肩膀太誇張」、「軍隊真的養出男人味」，也有人稱讚他外貌與身材都升級。

車銀優今年1月曾因設立法人過程中的重複課稅爭議捲入稅務風波，其後於4月全數補繳約130億韓元（約合886萬美元）追徵稅款，並公開發表反省聲明，爭議隨之平息。報導指出，車銀優軍旅生活充實，去年10月曾擔任慶州 APEC晚宴主持人；經紀公司 Fantagio 也證實，車銀優已於今年6月在軍中受洗成為天主教徒。

車銀優（右）身穿純白韓服登台演出後，與伽倻琴演奏家申秀雅合照。（取材自Insta...
車銀優（右）身穿純白韓服登台演出後，與伽倻琴演奏家申秀雅合照。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 他目前以陸軍軍樂隊上等兵身分服役，日前出席南韓「2026 國防部國樂大隊定期音樂會」，並穿著雪白韓服登台，成為現場焦點。

  • 因為他入伍後的體格變得更厚實，肩膀也明顯寬闊，和過去纖瘦形象差異很大，許多網友因此驚呼他更有男人味。

  • 報導提到他先前曾捲入稅務爭議，後來已全數補繳約130億韓元追徵稅款並致歉；此外他也曾在軍中擔任晚宴主持，並於今年6月受洗成為天主教徒。

南韓 國防部

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