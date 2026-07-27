「身壯碩肩寬闊」車銀優服役變化太大

車銀優（左）身穿純白韓服登台演出後，與伽倻琴演奏家申秀雅合照。（取材自Instagram）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 車銀優以純白韓服現身國防部國樂大隊音樂會。

車銀優以純白韓服現身國防部國樂大隊音樂會。 重點二： 服役後體格明顯變壯，寬肩與厚實身形引熱議。

服役後體格明顯變壯，寬肩與厚實身形引熱議。 重點三：同台演出的申秀雅曬合照，透露追星成功心情。

正在陸軍軍樂隊服役的南韓 男星車銀優日前身穿純白韓服出席音樂會，其壯碩的體格與寬肩引發熱議。同場參演的伽倻琴演奏家（國樂演奏者）申秀雅曬出與他的合照及簽名，直呼追星成功。

根據南韓媒體報導，男團ASTRO成員兼演員車銀優於去年7月入伍後，鮮少公開露面，目前正以上等兵身分在軍樂隊服役，預計明年1月退伍。他日前現身南韓「2026 國防部 國樂大隊定期音樂會」，身穿一襲雪白南韓傳統禮服登台，成為全場焦點。與入伍前的纖瘦形象相比，車銀優的體格顯著厚實，寬闊肩膀令網友驚嘆不已。

申秀雅在社群平台曬出合照與親筆簽名，興奮表示自己從高一就是車銀優的粉絲，對於能同台合作深感榮幸，並感謝對方的親切合影。透過申秀雅公開的照片，車銀優入伍後的最新樣貌也隨之曝光，不少網友留言表示他「肩膀太誇張」、「軍隊真的養出男人味」，也有人稱讚他外貌與身材都升級。

車銀優今年1月曾因設立法人過程中的重複課稅爭議捲入稅務風波，其後於4月全數補繳約130億韓元（約合886萬美元）追徵稅款，並公開發表反省聲明，爭議隨之平息。報導指出，車銀優軍旅生活充實，去年10月曾擔任慶州 APEC晚宴主持人；經紀公司 Fantagio 也證實，車銀優已於今年6月在軍中受洗成為天主教徒。

車銀優（右）身穿純白韓服登台演出後，與伽倻琴演奏家申秀雅合照。（取材自Instagram）