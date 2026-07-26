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韓星張員瑛為MLB紐約大都會開球「幸運女神」秀蠻腰

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張員瑛開球。（美聯社）
張員瑛開球。（美聯社）

南韓女團IVE成員張員瑛受邀擔任美國職棒大聯盟（MLB）紐約大都會與洛杉磯道奇之戰的開球嘉賓，以亮眼造型與流暢投球姿勢成為全場焦點。她賽前還與大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）互動寒暄，並表示，能在全球棒球迷關注的比賽中開球，是一項莫大的榮耀。

大都會終場以8：3擊敗洛杉磯道奇隊，也讓不少球迷笑稱IVE成了大都會的「幸運女神」。

根據韓媒Sports Seoul報導，IVE於7月26日應紐約大都會球團官方邀請，前往紐約花旗球場（Citi Field）觀賞大都會與道奇之戰。賽後，張員瑛也透過社群平台分享大都會官方發布的照片與影片，記錄首次登上大聯盟投手丘開球的難忘時刻。

當天IVE全體成員皆穿上特別訂製的紐約大都會球衣，而代表開球的張員瑛則以改造過的短版球衣搭配牛仔褲亮相，展現修長身材比例與纖細腰線，造型成為球迷熱議焦點。韓媒形容，她站上投手丘時宛如「真人版芭比娃娃」。

▲ 影片來源：Instagram＠mets（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

開球前，張員瑛與大都會明星游擊手林多親切打招呼、合影留念，隨後登上投手丘，以招牌笑容和流暢自然的投球動作完成開球，獲得現場球迷熱烈掌聲。

張員瑛表示：「能夠在全世界棒球迷都關注的比賽中擔任開球嘉賓，是我的榮幸。」

IVE目前正展開第二次世界巡迴演唱會「SHOW WHAT I AM」北美巡演，自7月21日加拿大多倫多站起跑後，將陸續前往蒙特婁、紐瓦克、奧斯汀、洛杉磯、奧克蘭、西雅圖及溫哥華等北美8座城市，持續與各地粉絲見面。

IVE於26日現身紐約花旗球場。（路透）
IVE於26日現身紐約花旗球場。（路透）

精華 FAQ

  • 她受邀在MLB紐約大都會與洛杉磯道奇的比賽中擔任開球嘉賓，地點是紐約花旗球場，並在現場完成首次大聯盟投手丘開球。

  • 張員瑛以改造短版球衣搭配牛仔褲登場，展現纖細腰線與修長比例，被韓媒形容像真人版芭比娃娃，也成為球迷熱議焦點。

  • 大都會終場以8：3擊敗道奇，讓不少球迷認為張員瑛與IVE帶來好運，因此笑稱她們是大都會的幸運女神。

MLB 大都會 道奇

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