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登台遇強風 李帝勳幽默撩粉：會被風吹到你們身邊

記者李姿瑩／綜合報導
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李帝勳現身時狂風大作，外套都被吹到掀起。（記者林士傑／攝影）
李帝勳現身時狂風大作，外套都被吹到掀起。（記者林士傑／攝影）

南韓演員李帝勳赴台參加活動，現身百貨公司頂樓空中花園與400名粉絲相見歡。他一登場便用中文向大家打招呼，看到天氣因為颱風外圍環流影響狂風大作，他幽默形容：「雖然風有點大，但說不定我會被吹到你們身邊喔。」

李帝勳3月才在台北舉辦個人粉絲見面會，他正好是7月壽星，直呼能收到邀請出席周年慶活動非常巧合。而他也想好這趟來台要買牛軋餅回去孝敬媽媽，因為先前他帶牛軋餅回南韓，平常不太吃零食的媽媽竟然把整包吃完。

雖然天公不作美，但李帝勳仍樂觀稱讚戶外見面會是他的初體驗，並許願不要下雨，不捨台下粉絲為了他淋雨。當聽到粉絲提問他近期的戲劇作品，李帝勳透露「信號2」下半年就會正式播出，預告很快就會有相關消息。

至於正在拍攝的戲劇，李帝勳提到是法院主題的喜劇，他直誇劇本非常有趣，有很厲害的內容、演員和劇組，會讓他不停思考要怎麼演才能更有趣，所以有很多即興發揮的部分，預計在明年年初就能順利播出。

此外，李帝勳在台上品嘗了鹹酥雞、小籠包、蔥抓餅等台灣美食，嘴甜稱讚「我願意為了鹹酥雞常常來台灣」、「世界上會有人不喜歡小籠包嗎」、「好吃到要瘋了」，他吃到最後脫口而出：「我是真的可以住在台灣的人耶，台灣美食我吃一輩子都吃不夠。」

全場最期待的橋段，莫過於李帝勳重現「模範計程車」經典場景。當熟悉的OST一下，李帝勳立刻切換成男主角金道奇的口吻，重現劇中招牌台詞「5283，開始出車」，讓粉絲們忍不住激動尖叫。

活動尾聲，李帝勳站在大型生日蛋糕前，帶領粉絲一起合唱生日快樂歌。他感性表示，這次活動會是自己珍藏很久的一段美好回憶，也真心祝福所有粉絲健康、幸福，希望很快能再到台灣和粉絲們見面。

精華 FAQ

  • 他是受邀出席百貨公司的周年慶活動，地點在頂樓空中花園，並與約400名粉絲近距離互動，雖然天候不佳，現場仍充滿熱情與歡笑。

  • 他表示《信號2》預計下半年就會正式播出，之後也會有相關消息；至於目前拍攝中的法院題材喜劇，則預計明年年初順利播出。

  • 最受期待的是他重現《模範計程車》經典場景，當OST響起時，他立刻進入金道奇口吻，喊出招牌台詞「5283，開始出車」，引發全場尖叫。

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