GD新歌唱一句中文 中國粉絲感動：要買爆專輯

GD回歸已經先透過綜藝節目暖身。(圖／iQIYI愛奇藝國際版提供)

韓流巨星近期動作頻頻，BIGBANG隊長GD（G-Dragon）回歸歌壇，公開新作品，在新歌「DRAMA」中唱了一句中文歌詞，立刻一鳴驚人。BLACKPINK 的Lisa則是獲邀擔任奧斯卡 頒獎典禮表演嘉賓，成為首位為奧斯卡獻唱的K-pop歌手。

GD日前透過綜藝節目為回歸歌壇鋪路，近日公開新專輯，主打歌「DRAMA」中穿插了一句中文歌詞「你總是問我愛你，愛的有多深」。中國粉絲認為他是聽到中粉在演唱會上合唱鄧麗君的「月亮代表我的心」，所以才用新歌回應中粉們的心意，瘋狂留言表示非常感動，一定會買爆這次的新專輯。

此外，GD的另一首新歌「TOO BAD」邀請安德森帕克合作，MV中驚見女團aespa成員Karina，和GD貼身熱舞，2大頂級偶像無預警同框合作，也令粉絲們直呼驚喜。