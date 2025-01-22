SMAP中居正廣涉性侵女主播 宣布全面退出演藝圈

中居正廣宣布退出演藝圈。（取材自推特）

日本 國民男團SMAP出身的中居正廣因涉嫌性侵電視台主播，引起軒然大波，22日他宣布退出演藝圈。

他在付費的會員網站上宣布：「我，中居正廣，今日起宣布退出演藝圈。至於我的公司（Nonnbiri Nakai株式會社），將在完成餘下的各項手續及業務後，結束營運。」

此外，他進一步解釋道：「之所以選擇在今天宣布，是因為與我合作過的各大電視台、廣播台、以及廣告贊助商針對解約、停播、終止、辭演等議題商談全都告一段落後，才選擇今日通知。」

同時，他表示：「這不代表我已經盡到所有責任。未來，我仍會誠摯面對各種問題，並以誠意來處理所有相關事宜。所有責任均由我個人承擔。對於讓這麼多人遭受困擾、蒙受損失，我感到無比歉疚。」

「此外，我也再次向相關人士致上由衷的歉意。向所有涉入的人致歉，為造成的困擾，再次深表歉意。真的，非常抱歉。各位粉絲們，有些人我想見卻未能相見，有些人我應該見卻未去見。以這樣的方式道別，我真的，真的感到非常抱歉。再見了……。」

中居正廣去年12月遭爆與一名20多歲女性之間的「性騷擾 糾紛」。本月9日，中居於官方網站上發表聲明，承認「確有發生糾紛」，但也表示雙方已達成和解。他在聲明中提到：「由於和解已經達成，未來的演藝活動將不再受到影響。」然而，這段話引發了巨大的爭議。