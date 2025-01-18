玄彬「愛的迫降」101 賈永婕圓夢：我現在沒朋友了

賈永婕和玄彬合照，大呼現在沒朋友了。圖／摘自臉書

101董事長賈永婕 圓夢了，男神玄彬 就站在身邊，她大呼：「這一定是一場夢，但是這是我連做夢都不敢想像的劇情！他真的愛的迫降在我身邊就在我身邊。我現在沒有任何一個朋友了。」

南韓男神玄彬暌違5年9個月來到台灣，為主演電影「哈爾濱」宣傳造勢，而記者會更辦在台北101双融域AMBI SPACE ONE，身為101董事長的賈永婕更低調坐在第一排，昨天開心發文笑說：「我現在沒朋友了」。

玄彬這次來台宣傳新片，原先要在玄彬下榻的飯店舉辦記者會，後來突然將地點改在101內。昨天賈永婕還興奮地在IG限時動態上宣布會有好事情發生，參加記者會時則是低調地坐在第一排。

賈永婕PO出和玄彬的合照，寫下:

我們是真愛。講完了❤️

賈董成績單完成✅

去年百貨業績逆勢成長5%

上任後觀景台人流上漲32 %

自營商品業績成長42.5 %

台灣冠軍（因為我點燈）

跨年煙火史上最美

101紀念高粱酒賈董一星期賣了之前101一年的量 破千瓶，現在盒子來不及做😅玄彬看到好開心我有送給他喔！

然後玄彬來了❤️

我想我有讓把我放在這個位子的人很有面子。

好啦賴總統謝謝你，謝謝你讓我見到此生的真愛❤️❤️❤️❤️

我好感謝你，但是我現在想去談戀愛了，怎麼辦！