卡莉怪妞憶孕媽心情 驚吐胎兒一度沒心跳
去年10月升級當媽的日本歌手卡莉怪妞，日前接受日本知名婦嬰雜誌「Tamago Club」訪問，分別在她產前與產後兩段關鍵時刻，透過文字表達出這段期間她的挑戰與心情。
卡莉在訪談中提到，懷孕初期就因為子宮出血被診斷為「威脅性流產」，到了妊娠後期更面臨「早產風險」，她坦言：「這段期間完全不像一般人所描繪的光鮮亮麗的孕期生活，而是充滿緊張與不安。」
懷孕初期一度因為胎兒在檢查中無法顯示心跳而被判定可能流產，她形容當時內心的掙扎和遺憾，但沒想到第二天奇蹟出現，醫生確認胎兒生命力恢復，讓她感動落淚並重新燃起了希望。此外回憶起28周時，由於過度行動導致腹部緊繃而緊急住院，經過診斷被告知需要臥床休養，並開始服用安胎藥控制情況。
卡莉怪妞坦言這段時間的心路歷程並不輕鬆。「當我看到其他孕婦分享愉快的孕期生活時，難免會感到羨慕，甚至懷疑為什麼自己總是面臨這麼多挑戰。」但她也明白，每位孕媽的經歷都是獨特的，而她希望透過分享自己的故事，讓更多人了解孕期中的現實挑戰。
在還沒公布懷孕的喜訊前，卡莉怪妞先到台南跨年、再到高雄演出，除了老公葉山獎之形影不離，意外促成一家三口的第一次家庭旅行。去年來台演出兩次的卡莉怪妞也許願，能和老公帶小孩一起來台灣旅遊甚至開演唱會，希望屆時能與粉絲們再相會。
卡莉怪妞的完整訪問訪問內容，可參考「Tamago Club」所特別準備的中文版網頁（https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=201432）。
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