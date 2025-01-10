戲說從頭／李敏鎬登上太空談戀愛 驚爆孔曉振「那裡」很大

李敏鎬(右)、孔曉振出席「問問星星吧」記者會。（圖／Netflix提供）

南韓太空影集「問問星星吧」由李敏鎬、孔曉振、吳正世與韓知㒚主演，該劇近日舉辦記者會，李敏鎬、孔曉振兩人首次合作就在一個全新且未知的領域，在浩瀚無垠的星際當中，一個婦產科醫師將與一名太空船指揮官將產生神祕的化學反應。

李敏鎬飾演一位可愛迷人但卻笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，他的職業是一名婦產科醫師，不過在一個誤打誤撞當中，踏入一片未知的太空領域。孔曉振飾演的金伊芙，是在國際低軌道站的指揮官，負責在太空船上研究如何在無重力的狀態下研究如何讓實驗老鼠懷孕，孕育下一代。吳正世飾演的太空研究員姜康壽則在太空船上負責研究果蠅，演員韓知㒚則是MZ集團的CEO，孔龍的女朋友。

李敏鎬分享自己的角色除了在外太空生活以外，也很享受在外太空的生活，更是一部去探討人生，認識未知的作品。孔曉振則說自己是編劇徐淑香與導演朴信雨的大粉絲，吳正世先前也與導演朴信雨在「雖然是精神病但沒關係」也有深度合作，很期待透過這部作品所傳達的訊息給觀眾。在韓知㒚分享自己的角色時，她提到是一個深陷在愛情中的人，這樣的回答馬上被李敏鎬反虧說，你今天怎麼還在演戲，還那麼沉浸在角色當中！

主持人提問這次李敏鎬、孔曉振以浪漫男神與女神回歸，兩個人是如何培養默契或增加彼此間的化學反應。孔曉振說兩人都是很慢熟的，屬於慢慢培養感情的人，她也指出，如果兩個人在一起開的火花就全部蹦出來，那後面就沒有任何驚喜感了！而換作是李敏鎬回答的時候，他說自己也很期待兩人的合作。不過這時候孔曉振同時也在幫李敏鎬拍掉衣服上的東西，讓李敏鎬忍不住說其實孔曉振是在給自己壓力。

李敏鎬說道演員們在看試片的時候，是沒有特效的版本，所以真的是運用自己的想像力。不過在上線之後看了正式版本後，對於特效的呈現感到非常驚喜且很喜歡，且效果非常自然。孔曉振也分享自己金伊芙的角色，其實很專注動物的研究，她在太空中發現果蠅能夠成功交配後，感到異常驚喜與興奮，代表他們的研究又再更前進了一步！

主持人也問到說如何用一個字詞描述孔龍與金伊芙的關係或是「問問星星吧」這部劇。李敏鎬一開始很直接地回答：「腳趾？」因為第一集金伊芙服的腳趾受傷，而李敏鎬則打趣地說孔曉振的腳趾頭很大，惹得孔曉振在旁哭笑不得。不過孔曉振則提出一個答案：「醜小鴨」。因為孔龍在太空船上其實不受歡迎，但卻一直製造狀況，尋求天鵝媽媽的關注。但李敏鎬也馬上說，我也是付了700億才上去的，卻也馬上被孔曉振逗趣回嘴說道，那個是MZ集團的錢，不是你自己的錢。