我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪

川普威脅格陵蘭惹議 布林肯暗示不該浪費時間談論

觀影說劇／愛的迫降電影版 「小迷糊」變帥軍官

記者陳穎／綜合報導
「愛的迫降：旗艦版」男主角由「小迷糊」李奎炯化身北韓帥氣軍官「利正赫」。（圖／甲上娛樂提供）
「愛的迫降：旗艦版」男主角由「小迷糊」李奎炯化身北韓帥氣軍官「利正赫」。（圖／甲上娛樂提供）

由玄彬、孫藝真主演，也是兩人定情作的經典浪漫韓劇「愛的迫降」，改編成音樂劇旗艦版電影，男主角「利正赫」由「機智牢房生活」的「小迷糊」李奎炯飾演，女主角「尹世理」則是有「南韓音樂劇女王」封號的金勵鴛擔綱演出。

金勵鴛在「愛的迫降：旗艦版」中飾演尹世理，以穩定扎實歌唱實力和輕鬆自如的高音聞名...
金勵鴛在「愛的迫降：旗艦版」中飾演尹世理，以穩定扎實歌唱實力和輕鬆自如的高音聞名。（圖／甲上娛樂提供）

「愛的迫降：旗艦版」將16集原劇情節濃縮成2.5小時，描述南韓財閥繼承人尹世理（金勵鴛飾）測試飛行傘時意外迫降在北韓，邂逅帥氣的北韓軍官利正赫（李奎炯飾），為了保護世理，正赫更謊稱世理是他的未婚妻，私下和第五中隊的隊員秘密計畫試圖送她回南韓，過程中發展出一段浪漫愛情故事。

李奎炯以「機智牢房生活」劇中反差萌模樣獲得「小迷糊」封號走紅，其後在「哈囉掰掰，我是鬼媽媽」中以深情演出詮釋沉浸在喪妻之痛的丈夫，更在「Voice 4」精湛詮釋多重人格殺人魔，演技大爆發，主要以音樂劇為演藝重心的李奎炯，2018年也曾以「光的來信」到台灣進行海外首演，締造四場演出全售罄的亮眼票房紀錄。

除了李奎炯、金勵鴛，「愛的迫降：旗艦版」還有男團「LUNAFLY」成員Yun（韓勝允）、女團「Hello Venus」成員Alice（宋主喜）等人參演。

南韓 北韓 孫藝真

上一則

謝霆鋒罕曬兒照 長子Lucas被誇「青出於藍」

下一則

馬伊琍爆小18歲新歡 網讚給女人長臉 男方被酸缺母愛

延伸閱讀

從俄烏戰爭中學習 美官員示警：北韓更有能力對鄰國發動戰爭

從俄烏戰爭中學習 美官員示警：北韓更有能力對鄰國發動戰爭
「愛的迫降」電影版來了 玄彬變成「牢房生活」的他

「愛的迫降」電影版來了 玄彬變成「牢房生活」的他
金正恩親寫劇本與指導演技 北韓電影驚現床戲與女子入浴

金正恩親寫劇本與指導演技 北韓電影驚現床戲與女子入浴
布林肯訪首爾「嚴重關切」戒嚴風波 北韓今年首射飛彈

布林肯訪首爾「嚴重關切」戒嚴風波 北韓今年首射飛彈

熱門新聞

劉詩詩現身新劇開鏡現場手上未戴婚戒。（取材自微博）

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

2025-01-04 07:00
孟子義(左)、李昀銳讓不少網友以為「來到了婚禮現場」。(取材自微博)

以為來到婚禮現場… 「星光大賞」3對CP太甜了 他們被爆「在一起」

2025-01-04 20:32
趙麗穎(中)帶林更新見閨密？他的表情令人玩味。(取材自微博)

戀情有進展？ 趙麗穎帶林更新見閨密 他露出「這個小表情」

2025-01-06 21:28
孫國豪(左起)、丁靜怡、粘嫦鈺和麥若愚分享秦漢和林青霞當年的愛情故事。(圖／JET提供)

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

2025-01-05 23:50
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
澎恰恰(左起)、王彩樺及陽帆保證會讓歌迷回味無窮。圖／高雄流行音樂中心提供

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

2025-01-06 11:41

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利