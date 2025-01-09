觀影說劇／愛的迫降電影版 「小迷糊」變帥軍官

「愛的迫降：旗艦版」男主角由「小迷糊」李奎炯化身北韓帥氣軍官「利正赫」。（圖／甲上娛樂提供）

由玄彬、孫藝真 主演，也是兩人定情作的經典浪漫韓劇「愛的迫降」，改編成音樂劇旗艦版電影，男主角「利正赫」由「機智牢房生活」的「小迷糊」李奎炯飾演，女主角「尹世理」則是有「南韓 音樂劇女王」封號的金勵鴛擔綱演出。

金勵鴛在「愛的迫降：旗艦版」中飾演尹世理，以穩定扎實歌唱實力和輕鬆自如的高音聞名。（圖／甲上娛樂提供）

「愛的迫降：旗艦版」將16集原劇情節濃縮成2.5小時，描述南韓財閥繼承人尹世理（金勵鴛飾）測試飛行傘時意外迫降在北韓 ，邂逅帥氣的北韓軍官利正赫（李奎炯飾），為了保護世理，正赫更謊稱世理是他的未婚妻，私下和第五中隊的隊員秘密計畫試圖送她回南韓，過程中發展出一段浪漫愛情故事。

李奎炯以「機智牢房生活」劇中反差萌模樣獲得「小迷糊」封號走紅，其後在「哈囉掰掰，我是鬼媽媽」中以深情演出詮釋沉浸在喪妻之痛的丈夫，更在「Voice 4」精湛詮釋多重人格殺人魔，演技大爆發，主要以音樂劇為演藝重心的李奎炯，2018年也曾以「光的來信」到台灣進行海外首演，締造四場演出全售罄的亮眼票房紀錄。

除了李奎炯、金勵鴛，「愛的迫降：旗艦版」還有男團「LUNAFLY」成員Yun（韓勝允）、女團「Hello Venus」成員Alice（宋主喜）等人參演。