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「魷魚2」1集百萬？李政宰：有點誤會 但確實豐厚

記者李姿瑩／綜合報導
李政宰演出「魷魚遊戲」名利雙收。（圖／翻攝自Netflix）
李政宰演出「魷魚遊戲」名利雙收。（圖／翻攝自Netflix）

魷魚遊戲2」上線至今評價兩極， 但仍成功為Netflix賺進天價收益。根據統計，「魷魚2」上線首周觀看次數就高達6800萬次，刷新Netflix新劇開播的最佳成績。主角李政宰功不可沒，外傳他片酬一集可領100萬元美元，他雖否認但不諱言酬勞確實豐厚。

根據韓國媒體報導，「魷魚1」投報率為40倍，「魷魚2」提高製作成本至1千億韓元，粗估可賺回1.5兆韓元，等於獲得10倍收益。

李政宰近期接受多家韓媒訪問，被關心觀眾評價問題，尤其是外界質疑T.O.P是靠李政宰牽線才獲得角色。李政宰表示對於選角他無權過問，但T.O.P在拍攝時非常努力，也認真接受導演的指導。李政宰認為觀眾本來就會有不同的反應，就算是自己和李炳憲也一樣，而這也是演員應該承受的部分。

至於他是否開出百萬美金的片酬？李政宰笑說：「可能有點誤會，但酬勞確實不少。」他說比起薪酬，自己更在意合作關係的好壞，而他和Netflix合作愉快，對方開出的條件又好，他已經心滿意足。

而他也確實竭盡全力演好主角「成奇勳」，讓自己從內而外展現備受煎熬的憔悴感，整個人眉頭緊鎖心事重重。李政宰坦言長達10個月的拍攝期他都維持這種狀態，過著比禁欲更刻苦的生活，導致身心靈疲憊不堪。

李政宰演出「魷魚遊戲」名利雙收。（圖／翻攝自Netflix）
李政宰演出「魷魚遊戲」名利雙收。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix 魷魚遊戲

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