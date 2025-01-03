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戲說從頭╱裴斗娜曝柳承範燒香驅負能量 八卦逗笑全場

記者梅衍儂／綜合報導
柳承範（中）、裴斗娜（右）合作愉快。（圖／friDay影音提供）
柳承範（中）、裴斗娜（右）合作愉快。（圖／friDay影音提供）

南韓短篇黑色喜劇「家族計畫」主演群跨海受訪影片大公開，裴斗娜笑稱劇中很多橋段「不知道自己在幹嘛」，還爆料柳承範會燒香驅除不好的能量，更笑讚羅門帥氣、可愛卻「好像螺絲鬆掉了」逗笑全場。

由三大演技派老戲骨裴斗娜、柳承範、白潤植，搭配新生代演員羅門、李受炫主演的2024年末黑馬神劇「家族計畫」，描述逃離特務機關的特殊能力者們偽裝成一家人，面對威脅生存的犯罪分子與組織的追殺，用與眾不同的方式消滅對手的故事。

本劇開播後旋即以奇特設定、明快節奏、精彩細膩的武打及畫面呈現、幽默又溫馨的劇情迅速吸引觀眾目光，由於劇末尚有謎團未解，台韓粉絲紛紛敲碗期待再推第二季，不僅被譽為是南韓OTT平台Coupang Play的年度第一好戲，在台灣更是friDay影音2024年度自開播後首月觀看人數攀升最快的韓劇，漲幅成長近120%，榮登平台12月戲劇類收視冠軍寶座。

平台也公開主演群跨海向台灣觀眾問候的受訪影片。裴斗娜飾演本作的核心人物「英秀」，身懷駭入他人大腦竄改感知、記憶與認知的特殊能力。她坦言：「對我來說真的就是挑戰」，因為這個角色本身完全不會表現出感情，但在駭入他人大腦時又會同樣感受到對方的痛苦，所以在表演時要去掉感情、感受痛苦，不用表情就用眼淚來呈現，「這種事對我來說是最大的冒險」。

在聊到拍攝空檔的休息時間時，「媽媽」裴斗娜笑道「兒子」羅門真的很熱情，非常投入在劇中角色，「所以總是好像螺絲鬆掉一樣」，隨即解釋：「當然他現在是正經打扮的男孩，是帥氣的小夥子，但在現場是很可愛、很討人喜歡的」。「爸爸」柳承範一聽立刻補充說「女兒」李受炫也很可愛、「爺爺」白潤植戲裡戲外都很風趣幽默，裴斗娜聞言冷不防忽然爆料：「承範每次覺得現場不對勁的話，就會一邊燒香，一邊說『這裡有不好的能量』。」逗笑全場。

而在談起拍攝時印象最深刻的事時，以本作正式跨足戲劇圈的模特兒李受炫表示，印象深刻的片段是「媽媽為我準備飯菜的橋段，家人很多卻只有一片海苔，搭配煎得半熟的蛋以及用微波爐加熱的即食飯」，白潤植立即幽默吐槽裴斗娜主要出現的橋段都在廚房，但實際上出現在餐桌上的食物並不多，讓裴大笑著說：「我也不知道自己在幹嘛」，展現出劇中一家人的歡樂與融洽。

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