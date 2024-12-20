我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

李敏鎬冷漠？孔曉振：像導演一樣聰明

記者梅衍儂／綜合報導
李敏鎬(右)和孔曉振在「問問星星吧」中上演浪漫戀情。(圖／Netflix提供)
李敏鎬(右)和孔曉振在「問問星星吧」中上演浪漫戀情。(圖／Netflix提供)

韓星李敏鎬攜手孔曉振的浪漫愛情大戲「問問星星吧」，將於明年1月4日上檔。最新預告片中，兩人一見面就吵架，戲外則互誇「體貼、可愛、聰明」，李敏鎬盛讚孔曉振讓人有安心感，讓他能發揮出100％的實力，「我覺得很幸福」。

李敏鎬在劇中飾演笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官。李敏鎬聊到這次拍戲非常不同，有許多事是連他自己都第一次碰到，「這種時候，拍檔在心理和精神上的支持非常重要」，他讚孔曉振個性非常可愛，不但體貼又很尊重他人，和這樣的人共事他覺得很安心。

孔曉振自認內向，很少和外界接觸，事前還擔心李敏鎬是不是很冷漠的人，「結果完全不是」，她覺得他是一個非常有想法的人，「常深思熟慮、以不同視角看作品的聰明人，雖然是演員，但感覺像導演一樣聰明。」

「問問星星吧」是南韓首部以太空站為背景的太空職場浪漫喜劇，聚焦於愛情、信任以及人與人之間的深刻感情。在一個資源極其珍貴、情感格外濃烈的世界中，展開一段動人心弦的故事。李敏鎬飾演笨手笨腳的太空旅客「孔龍」，孔曉振則飾演堅韌且獨立的星際指揮官，兩人從最初的摩擦爭吵，逐漸產生難以抗拒的化學反應，共同在遙遠的太空中克服孤獨與生存挑戰。

孔曉振幽默提到，因為知道這部劇拍完後還需要進行長時間的後製，她選擇沒有延後婚期，感謝劇組特別給她放了10天假完成婚禮，隨即又回到劇組繼續「宇宙之旅」。

太空 南韓

上一則

才被質疑當兵出勤造假 宋旻浩傳祕戀「青龍女新人」

下一則

歌仔戲天王葉青骨裂坐輪椅 民歌手王新蓮爆罹肺腺癌

延伸閱讀

台紀錄片「蝠路雙全」國際爭光 德國、加拿大獲獎肯定

台紀錄片「蝠路雙全」國際爭光 德國、加拿大獲獎肯定
林依晨首監製「失明」入選鹿特丹影展 感謝處女座個性

林依晨首監製「失明」入選鹿特丹影展 感謝處女座個性
台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊

台找亞馬遜合作古柏寬頻網路衛星系統 保證戰時通訊
受困10個月 2太空人返航時程延至明年3月底

受困10個月 2太空人返航時程延至明年3月底

熱門新聞

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

2024-12-13 19:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
范冰冰（左起）當年跟趙薇一塊向瓊瑤賀壽。(本報資料照片)

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

2024-12-14 00:14
黃聖依（左）被周星馳欽點演出「功夫」。新華社資料照片

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

2024-12-17 13:27
秦漢(右)、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

有內幕？秦漢兒子爆料：爸與林青霞分手 一夕人財兩失

2024-12-14 01:29
范冰冰出席香港富商趙世曾家中的聖誕派對活動。(取材自微博)

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

2024-12-14 06:00

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事