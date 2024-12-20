才被質疑當兵出勤造假 宋旻浩傳祕戀「青龍女新人」
韓團WINNER成員宋旻浩被爆與朴柱炫熱戀兩年，雙方公司回應「藝人私生活無法確認」，引網友熱議，認為戀情為真，只不過當事人不想公開。
宋旻浩12月23日將退伍，日前才被爆當兵偷懶疑似「出勤造假」，公司回應都按規定休假，隨後又被爆與「青龍獎新人女演員」朴柱炫祕戀，指兩人因合作「極速首爾」結情緣，已交往兩年。
據報，早前7月時，有網友稱偶遇宋旻浩與表志勛Double date，其中女子看來像是朴柱炫。
30歲的朴柱炫今年憑電影「60分鐘亡命直播」拿下「青龍電影獎最佳新人女演員」，她在電影「極速首爾」中飾演「上溪洞至尊隊」成員「朴允熙」，是主角的妹妹。而宋旻浩則飾演主角等人的鄰居「刀魚」。
而今爆兩人因合作電影發展出戀情，經紀公司JYP娛樂回應「私生活難確認」。網友分析公司過往回應，列出四種回答模式與真相對應的可能性，包括「聯繫不上當事人=戀情為真，且藝人願意公開」、「藝人私生活=連情為真，但藝人不願公開」、「視另一方公司回應=我方藝人願公開，關鍵就看另一方藝人意願」，若還有其他答應，就表示緋聞可能是假的。
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