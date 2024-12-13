玄彬自曝夫妻鬥嘴日常 和孫藝真最愛爭論「這件事」…

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。(取材自Instagram)

韓星玄彬與孫藝真一家三口的幸福生活羨煞旁人，近日玄彬更自曝夫妻鬥嘴日常，為了兒子像誰，激起了彼此的勝負欲。

玄彬日前為宣傳電影「哈爾濱」到人氣節目「劉QUIZ」作客，這是他相隔13年參加談話性節目，也是結婚當爸後的首次綜藝亮相。兒子11月剛滿2歲，玄彬提到小孩笑容停不下來，笑說：「老婆覺得長得像她比較好，我覺得像我比較好。」

而玄彬在「哈爾濱」中飾演南韓 獨立運動家「安重根」，為此他下足功夫，整整八個月都在紀念館研究史料，他透露：「扮演真實人物的負擔和責任難以形容，導演希望展現安重根將軍的另一面向，呈現他在執行暗殺任務的過程，所產生的苦惱、挫折和悲傷等各種情感，以及為了實現目標而堅定前行的信念與意志，我希望能在作品中充分表現出來。」

玄彬直言：「這部作品是我從影至今最艱難的挑戰。」片中從冰湖到沙漠都是實景拍攝，其中他獨自行走在攝氏零下40度的結冰湖面上，場面相當驚險刺激。拍攝時孫藝真準備生產，好在玄彬那時還有空檔飛回韓國陪產，但一看到出生的兒子後，又趕回蒙古拍戲，只能讓孫藝真獨自坐月子。