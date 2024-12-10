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Netflix「魷魚遊戲2」打破傳統 未播先入圍金球獎

中央社／首爾10日綜合外電報導
「魷魚遊戲」第2季將出現更盛大、更危險的死亡遊戲。（圖／Netflix提供）
「魷魚遊戲」第2季將出現更盛大、更危險的死亡遊戲。（圖／Netflix提供）

Netflix的「魷魚遊戲2」（魷魚遊戲第2季）罕見成為上架前即獲金球獎提名的劇集之一，將在第82屆金球獎角逐電視類最佳戲劇類影集大獎。

韓聯社報導，根據金球獎主辦單位公布的提名名單，定於12月26日上映的南韓劇集「魷魚遊戲2」本屆金球獎電視類最佳戲劇類影集的提名。

這部生存驚悚片將與串流媒體平台Peacock的「豺狼之日」（The Day of the Jackal），Netflix的「頭號外交官」（The Diplomat），Prime Video的「史密斯任務」（Mr. & Mrs. Smith），FX/Hulu的「幕府將軍」（Shogun），還有Apple TV+的「外放特務組」（Slow Horse）一同競爭這項殊榮。

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）和Deadline等美國媒體指出，未上架劇集獲提名的情況十分罕見。

根據報導，此一不尋常的情況之所以可能，是因為Netflix提前向金球獎評審團公開了「魷魚遊戲2」。

根據規定，參賽作品必須在本年度播出，並在11月4日前提交給主辦單位。

美國大多數廣電媒體都避免在年末佳節期間推出新內容，但Netflix選在這個時間點上架「魷魚遊戲2」，此一決定突破傳統思維，也讓它獲得今年金球獎的參賽資格。

夯遍全球的「魷魚遊戲」第1季在2022年第79屆金球獎引起轟動，當時這部南韓劇集獲得電視類3項提名，包括最佳戲劇類影集、最佳男主角和最佳男配角。其中飾演001號「剛布爺爺」的吳永洙最後獲獎，成為首位獲得金球獎的南韓演員。

第82屆金球獎將於明年1月5日舉行。

金球獎 魷魚遊戲 Netflix

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