中山美穗倒臥浴室猝逝 警疑泡澡「熱休克」致命

日本資深女星中山美穗驚傳在家中猝逝，震驚各界。（取材自Instagram）

日本 資深女星中山美穗 驚傳在家中猝逝，享年54歲。她是日本藝能界家喻戶曉的人物，原本要在大阪舉辦耶誕演唱會，但工作人員發現她沒有依約搭車而且家裡無人應門，求助警方後才發現她倒在家中浴室。

根據多家日媒報導，警方趕到時，中山美穗倒在浴缸中已經沒有生命跡象，身上沒有外傷，家中也沒有找到藥物或隻字片語。警方還在進一步調查她真正的死因，不排除是因溫差過大導致她泡澡時昏迷溺斃，疑似熱休克。據稱，日本每年死於熱休克的人數，甚至多於交通事故。

不過，經紀公司發出聲明，請外界不要擅自推測，靜待調查結果公布。

54歲的中山美穗1982年被星探發掘進入演藝圈，1985年正式出道，因為外型深具魅力，戲約不斷。1995年她演出電影「情書」，獲得日本報知電影獎最佳女主角和及日本電影藍絲帶女主角獎。同年她也以日劇 「全為了你」抱走日劇學院賞最佳女主角，並在1998年和木村拓哉合作「沉睡的森林」，再次抱走日劇學院賞最佳女主角。

中山美穗也是紅極一時的玉女歌手，和同期出道的工藤靜香、淺香唯及南野陽子被譽為「四大偶像天后」。她為自己的日劇演唱的主題曲「比世界上任何人」創下近200萬張銷量，同期歌手只有今井美樹能與之匹敵。

她也掀起了80年代的偶像旋風，自1988年起連續7年受邀登場日本除夕跨年特別節目「紅白歌合戰」，成為收視率保證。直到現在她的演唱會活動，都幾乎每場售罄。