池昌旭認了…拍戲現場「氣氛差」最不愛被弄1事

趙宇鎮的打戲相當精彩。圖／Disney+提供

韓星池昌旭近來在Disney +戲劇「江南B-Side」飾演掮客，和趙宇鎮飾演的警察聯手以暴制暴，2人有精彩打戲，不過讓雙方印象最深刻的，竟是他們都非常不愛補妝。

池昌旭接受本報專訪表示能再次和趙宇鎮合作真的很高興，坦言拍攝時現場有各種狀況，「比如有人敏感的時候、愛開玩笑的時候、氣氛好或不好的時候」，種種酸甜苦辣豐富了拍攝氛圍。「其中一場戲讓我印象深刻的是，宇鎮哥覺得自己不會入鏡，就說不需要補妝了，他那種開心的樣子真的讓我笑了，原本以為他不會討厭化妝，但看到這一幕，我想，哦，原來他也跟我一樣」，池昌旭笑說，當時天氣非常冷，他們都不想補妝，「於是在那場戲裡你能看到我們在掙扎著到底該不該補妝的樣子，這是一段非常難忘的回憶」。

趙宇鎮說上回和池昌旭合作電影「極速引爆」印象深刻，這次雙方的相遇和電影那次一樣，也是抓著對方衣領開始，「這讓我特別難忘，雖然我們私底下關係很好，但總是要演這種不好的化學反應的角色，我就在想，下次能不能演親密的朋友或兄弟，即使要抓衣領，也是在醉酒後開心互動的情境中，這樣演起來會更自在且正向吧」。

河允景飾演冷靜自恃的檢察官，她認為最大的挑戰是該角色不太表露情感，因此在演繹時需要壓抑自己的情緒，透過細微的眼神和呼吸來展現心境變化。而金亨瑞也是第二次和池昌旭合作，她說：「我們變得更加熟悉了，剛開始見面時沒有那種拘謹的感覺，非常自然地合作。池昌旭一如既往地在前面走，我跟在後面就行了，因此與他合作非常愉快，也非常順利。」

不少觀眾討論池昌旭和趙宇鎮的打戲風格不同，前者是為了生存而掙扎、後者則簡潔有力，池昌旭也說有注意到這件事：「拍攝的時候我沒有意識到動作風格不同，只顧著完成拍攝，不過在釜山國際電影節觀看到第3部的時候，我才發現原來這是以這種概念來區分和呈現動作的不同。」他認為很有趣也很新奇，是一次特別的經歷。