鄭雨盛道歉大會？ 青龍獎挨批 急關官網留言功能

鄭雨盛。(路透資料照片)

南韓 男神鄭雨盛從影多年形象正面，近期卻爆出射後不婚、同時劈腿三女等負面新聞，讓他人設崩塌，僅對外承認確實已為人父。他日前現身青龍獎頒獎典禮，卻在致詞時公開道歉，完全模糊典禮、電影焦點，讓眾多網友紛紛攻陷青龍獎官方社群媒體 。而青龍獎還發表鄭雨盛的致歉影片，並關閉留言功能，讓論壇「theqoo」網友痛批「南韓有拯救男性的精神」、「同時只看到被捕捉畫面的女演員受批評，其他拍手的男演員真容易生存呢」。

由於「國民婆婆」金守美才於10月宣告因為積勞成疾，病逝於首爾聖母醫院，享壽75歲，有一名網友在論壇發文，憤怒表示金守美對南韓影壇有卓越貢獻，今年青龍獎卻完全沒提及，卻有時間讓鄭雨盛解釋。文章引來近600篇留言痛批，「一位前輩過世了，連簡短的追悼都沒有嗎？」更控訴主辦單位「令人噁心」、「垃圾」。

不僅如此，由於鄭雨盛公開道歉的當下，幾乎在場所有藝人都鼓掌為他打氣，但鏡頭一轉到以「FIGHTING！女孩們」入圍 最佳女新人獎的惠利，卻只面露尷尬，沒有太大情緒波動，並沒有像其他藝人一樣為鄭雨盛加油，外界認為她去年才傳出被韓韶禧介入感情，因而與柳俊烈分手，自然無法原諒感情不忠的渣男，讓網友大讚「這才是正常人」。