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AKIRA讚台灣隊長正能量 寵娃想培養第二個大谷

記者梅衍儂／綜合報導
AKIRA談到和林志玲沒有因為台日大戰影響感情。(記者吳致碩／攝影)
AKIRA談到和林志玲沒有因為台日大戰影響感情。(記者吳致碩／攝影)

台灣國民姐夫AKIRA一直以來肩負台日友好重責，他近日以老闆身分帶領旗下藝人橘KENCHI來台推廣日本福井市美食，聊到近日世界12強棒球賽，AKIRA也有關注，直呼：「台灣終結日本27連勝真的是非常厲害！」透露和林志玲沒有因為台日大戰影響感情，「託大家的福，讓大家多慮了，我們非常幸福」。

他非常喜歡看體育比賽，不只是棒球，足球、橄欖球都有涉獵，「這次看台日棒球賽，我非常感動，雖然日本輸了，但我不會覺得可惜，因為每一球都非常精采，讓人感受到選手對棒球的執著，我想對所有參賽者說加油」，一旁的橘KENCHI也笑說：「我在日本看的時候當然用日本角度（幫日本加油），不過現在來台灣加入大家，變成大家的夥伴了！」

AKIRA也注意到台灣隊長陳傑憲，大讚他愛家庭的形象極具正能量，「看到他對家庭的疼愛非常開心、也很溫暖，從他重視家人這件事上，我自己也獲得很多，透過大型的賽事，看到球員私下人性的一面」，而他國民姐夫的地位不覺得受到威脅，「不會有競爭的心態，而是從他身上獲得正能量，變得更加幸福」。

他表示因為最近很忙，沒能和老婆一起看直播，而是在移動的空檔用手機看比賽；他如此喜歡運動，小孩會不會也想學棒球？他笑說：「之前有試著給小孩球，但是他都不想碰，最近終於開始想要投球了，我太寵溺自己的小孩，看到他投球就希望他可以成為大谷選手。」

AKIRA談到和林志玲沒有因為台日大戰影響感情。(取材自微博)
AKIRA談到和林志玲沒有因為台日大戰影響感情。(取材自微博)

日本 林志玲 足球

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