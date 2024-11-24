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粉絲問「前任變心怎麼辦」？韓星丁海寅：不要詛咒他

記者李姿瑩／台北即時報導
丁海寅秀出手臂萌比愛心。(圖／讀者提供)
丁海寅秀出手臂萌比愛心。(圖／讀者提供)

南韓男神丁海寅23日在北流Legacy TERA一連舉辦兩場見面會，對粉絲要求幾乎是有求必應。有粉絲表示，為了他向剛新婚的老公請假，必須要有合照才能交差，丁海寅立刻邀請粉絲上台合照，讓她完成「守護家庭和平」的心願。

丁海寅前晚以「媽媽朋友的兒子」原聲帶中的「The Truth」揭開序幕，難得讓粉絲看到他開嗓唱歌。為了台灣粉絲，他特地學了中文，貼心問候：「你們過得怎麼樣？好久不見，你們想我了嗎？我好想你們，很高興見到大家。」

他專程帶來自己穿過的戲服，在見面會上大玩變裝秀。粉絲見狀大聲要求「不要穿外套」，丁海寅害羞回應：「我現在身材沒有很完美，但大家想要我不穿的話，我就不穿了。」看到粉絲們紛紛拿起手機狂拍，丁海寅乾脆秀出精實手臂線條，讓粉絲們看個夠也拍個夠。

有趣的是，不只新婚粉絲向他提出要求，還有粉絲提問該如何減肥、如何面對前男友移情別戀等等。丁海寅笑說，粉絲一定早就知道減肥方法，只是做不到而已。至於前任變心，丁海寅的回答相當大器：「不要詛咒他，祝福他就好。要是恨某個人，我們生活的世界就會變得痛苦。真心祝福的話，自己也會出現新感情的。」

他也把滿滿的愛送給全場粉絲，努力用中文說出「你是我的唯一，希望永遠可以跟你在一起」、「有你才有我，我永遠愛你」，撩得粉絲心花怒放。

丁海寅認真看著台下粉絲。(圖／讀者提供)
丁海寅認真看著台下粉絲。(圖／讀者提供)
丁海寅深情獻唱。(圖／讀者提供)
丁海寅深情獻唱。(圖／讀者提供)

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