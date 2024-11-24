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MAMA盛典 Rose'合體火星人竟然是預錄…粉絲轟「史詩級詐騙」

記者李姿瑩／綜合報導
火星人布魯諾與Rose'合唱「Apt.」被指是預錄影片。（圖／翻攝自Mnet）
火星人布魯諾與Rose'合唱「Apt.」被指是預錄影片。（圖／翻攝自Mnet）

2024 MAMA盛典在美國、日本一口氣舉辦三場頒獎典禮，請到多名重量級卡司讓每一場活動都堪稱是眾星雲集。然而火星人布魯諾專程飛到日本參與盛會，合體Rose'拿下「Global Sensation Award」，卻被抗議他們的合作舞台「Apt.」竟然是現場播放預錄影片，讓粉絲完全不能接受。

「Apt.」現在是網路熱門的全球洗腦歌曲，Rose'和火星人布魯諾首次合體演出就獻給MAMA，只是原本應該全場嗨爆的演出卻不如預期，在看到預錄影片播出時，現場粉絲紛紛安靜坐下，無奈把這一段當成休息時間。

不少現場觀眾花了大錢遠道而來，卻只能看預錄影片，事後深感受騙上當。不僅上網砲轟MAMA這樣做如同史詩級詐騙，韓媒跟著算酸這算商業詐欺，明明藝人都在現場，卻寧願播出預錄的演出，令人無法理解。

而在MAMA大阪場，韓流天王G-Dragon不只擔任表演嘉賓，更得到大會頒發「Music Visionary of the Year」獎項。他上台領獎時難掩開心，帶著靦腆笑容致謝，感謝MAMA給他這麼有意義的大獎。

GD上台領獎。（圖／翻攝自my video）
GD上台領獎。（圖／翻攝自my video）

GD當天以「無題」帶來暌違多年的精采演出，舞台魅力全開，全球粉絲看哭，沒想到終於等到王者回歸的這一天。GD上台領獎先是90度深深鞠躬，帶著靦腆笑容問候「好久不見MAMA」，並感謝大會、工作人員還有隊友，當然也沒忘記苦苦等他的粉絲。

GD表示，他還記得第一次站上MAMA舞台是2007年，後來相隔7年回歸，與MAMA度過了17年的時間。之後他提到「明年也不會缺席」，預告之後將正式回歸，重新回到螢光幕前。

有趣的是，忠實粉絲聽出他致謝台詞「好久不見MAMA」，跟2014年在MAMA舞台上表演中的rap歌詞一樣，雖然當時聽起來是嘲諷MAMA年末分豬肉，如今看來卻成為另一種致敬。

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