長澤雅美新片嫁豪門 失蹤驚爆周旋五男

長澤雅美在「消失的豪門妻」周旋五任老公。(圖╱采昌提供)

日本 殿堂級名導三谷幸喜，睽違五年帶來自編自導最新力作「消失的豪門妻」，這是三谷擔任編導的第九部電影作品，他更謙虛坦言，本片是他「回歸初心」的作品，透過自己擅長的舞台劇 導演風格，透過女主角「索米」突然失蹤，五任丈夫紛紛討論著她，打造一部讓人為之揪心的懸疑喜劇。

值得一提的是，本片更找來日本奧斯卡 影后長澤雅美擔綱主演，演繹出「索米」的多樣化與複雜樣貌，讓她過足戲癮。同時還找來西島秀俊、松坂桃李、小林隆、遠藤憲一、坂東彌十郎、瀨戶康史、宮澤艾瑪、戶塚純貴等實力與人氣兼具的個性派影帝、視帝級演員共同演出。超豪華的全明星陣容，也讓本片一舉榮登日本首周票房冠軍寶座，更在日前公布的「報知電影獎」上，一舉問鼎最佳導演、最佳女主角兩項大獎。

三谷幸喜在1997年的首部執導電影「心情直播，不NG」就是改編自舞台劇，所以帶有濃厚的舞台劇色彩，不過他也補充：「此後，我始終希望能在自己的能力範圍當中，盡量向影像化靠攏，不過這次我想試著回歸初心，盡情拍一部舞台劇電影。」

由此發想的故事內容，就是從女主角「索米」突然失蹤開始，成為一部讓人揪心的懸疑喜劇。透過豪華的演員陣容，在索米丈夫的豪宅當中，展開節奏明快的對話，也讓觀眾彷彿置身一場高品質的舞台劇表演當中。

至於飾演靈魂人物「索米」的演員也是一時之選，找來日本奧斯卡影后長澤雅美擔綱。雖然三谷幸喜與長澤雅美早就在連續劇、舞台劇上合作過，但電影方面卻是令人意外地首度合作。同時，這也是三谷幸喜自「鬼壓床了沒」之後，第二度以女性作為電影主角。他對此笑說：「我不太擅長描繪女性，不管怎麼說，要描寫一群吵鬧的大叔都容易太多了。」