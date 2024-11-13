飯局沒出現 韓星宋再臨留遺書 好友驚見倒臥公寓亡

宋再臨選擇走上絕路，讓許多人感到不捨。（取材自Instagram）

韓星宋再臨驚傳過世，享年39歲。根據韓媒報導，警方12日發現宋再臨倒在首爾城東區的公寓裡，已經沒有生命跡象。而從現場找到他留下的遺書，在2張A4紙上寫了最後的心聲，同時現場還留有尼古丁原液。

宋再臨的IG帳號過去時常發文更新，但今年一月後他再也沒有發表任何貼文。然而他的工作戲約不斷，新作「于氏王后」才剛播完，上個月13日音樂劇「凡爾賽玫瑰」才剛告一段落。粉絲以為他工作繁忙，沒想到等來的卻是偶像的死訊。

宋再臨最後在IG的介紹欄上留下一句「開始漫長的旅程」，對照他最後的決定，令人唏噓不已。家屬為他在汝矣島聖母殯儀館設置靈堂，將於14日中午舉辦告別式。

宋再臨驟逝，原本與他相約一起吃飯的好友，沒有等到宋再臨，反而成為死亡現場的目擊者。好友表示，原本跟宋再臨一起約吃午餐，但到了宋再臨家，卻發現宋再臨已經沒了氣息，趕緊報警。

資深男星朴呼山於社群曬出和宋再臨合照，寫下「真的要瘋了」，對噩耗仍難以置信。朴呼山還表示「對不起，沒有聯絡到你，沒照顧好你」，自責並抱歉。