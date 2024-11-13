我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

飯局沒出現 韓星宋再臨留遺書 好友驚見倒臥公寓亡

記者李姿瑩╱綜合報導
宋再臨選擇走上絕路，讓許多人感到不捨。（取材自Instagram）
宋再臨選擇走上絕路，讓許多人感到不捨。（取材自Instagram）

韓星宋再臨驚傳過世，享年39歲。根據韓媒報導，警方12日發現宋再臨倒在首爾城東區的公寓裡，已經沒有生命跡象。而從現場找到他留下的遺書，在2張A4紙上寫了最後的心聲，同時現場還留有尼古丁原液。

宋再臨的IG帳號過去時常發文更新，但今年一月後他再也沒有發表任何貼文。然而他的工作戲約不斷，新作「于氏王后」才剛播完，上個月13日音樂劇「凡爾賽玫瑰」才剛告一段落。粉絲以為他工作繁忙，沒想到等來的卻是偶像的死訊。

宋再臨最後在IG的介紹欄上留下一句「開始漫長的旅程」，對照他最後的決定，令人唏噓不已。家屬為他在汝矣島聖母殯儀館設置靈堂，將於14日中午舉辦告別式。

宋再臨驟逝，原本與他相約一起吃飯的好友，沒有等到宋再臨，反而成為死亡現場的目擊者。好友表示，原本跟宋再臨一起約吃午餐，但到了宋再臨家，卻發現宋再臨已經沒了氣息，趕緊報警。

資深男星朴呼山於社群曬出和宋再臨合照，寫下「真的要瘋了」，對噩耗仍難以置信。朴呼山還表示「對不起，沒有聯絡到你，沒照顧好你」，自責並抱歉。

網友發現，創作型歌手柳在夏，在1987年推出專輯「因為愛」，在同年11月1日車禍身亡；歌手金賢植、咸重亞、演員徐永春也都是在11月1日過世。另外演員金慈玉、喜劇演員朴智宣、經典樂團「野菊花」成員曹德煥等，雖然原因都不一樣，有的是意外，有的是疾病，但也讓「11月魔咒」延燒起來。

朴呼山（右）分享和宋再臨（左）合照哀悼。（取材自Instagram）
朴呼山（右）分享和宋再臨（左）合照哀悼。（取材自Instagram）

上一則

魷魚遊戲2 李政宰笑談孔劉「很幽默」2人尬戲笑容停不住

下一則

「我要退休了」丹佐華盛頓震撼彈：黑豹3可能是最終作

延伸閱讀

見遺書內容家屬崩潰 韓星宋再臨身亡遺照曝光

見遺書內容家屬崩潰 韓星宋再臨身亡遺照曝光
拍「魷魚2」壓力更大 李政宰曝「交手孔劉」內幕

拍「魷魚2」壓力更大 李政宰曝「交手孔劉」內幕
韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書 他IG留「開始漫長旅程」

韓星宋再臨死因曝光 警方查獲遺書 他IG留「開始漫長旅程」
跟韓男星宋再臨約好吃午餐 好友赴約「只等到冰冷遺體」

跟韓男星宋再臨約好吃午餐 好友赴約「只等到冰冷遺體」

熱門新聞

楊冪接拍劇集「斛珠夫人」收2700萬人民幣片酬。(圖／中視提供)

大陸女星片酬排行 楊冪輸給趙麗穎 第1名跌破眾人眼鏡

2024-11-05 19:30
鄧超(左起)、女兒小花、兒子等等、孫儷難得一起現身公開場合。（取材自微博）

孫儷一家四口罕同框 兒子長相拷貝媽媽、女兒複製爸爸

2024-11-09 22:00
劉宇寧因為顏值再度遭到網友吐槽。(取材自微博)

趙露思「珠簾玉幕」熱度奪冠 劇中的「他」卻再度醜上熱搜…

2024-11-07 20:35
劉亦菲帶著「鋼鐵玫瑰」，壓軸現身紅毯。（取材自微博）

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

2024-11-06 06:00
32歲的楊紫依舊少女感滿滿。（取材自微博）

楊紫32歲沒甩掉單身 李現連7年送祝福 歡樂五美也來了

2024-11-07 06:00
沈春華向外界報平安。圖／摘自臉書

沈春華驚傳上海機場重摔 圍巾絞入行李輸送帶1秒勒頸

2024-11-08 13:21

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光