飯局沒出現 韓星宋再臨留遺書 好友驚見倒臥公寓亡
韓星宋再臨驚傳過世，享年39歲。根據韓媒報導，警方12日發現宋再臨倒在首爾城東區的公寓裡，已經沒有生命跡象。而從現場找到他留下的遺書，在2張A4紙上寫了最後的心聲，同時現場還留有尼古丁原液。
宋再臨的IG帳號過去時常發文更新，但今年一月後他再也沒有發表任何貼文。然而他的工作戲約不斷，新作「于氏王后」才剛播完，上個月13日音樂劇「凡爾賽玫瑰」才剛告一段落。粉絲以為他工作繁忙，沒想到等來的卻是偶像的死訊。
宋再臨最後在IG的介紹欄上留下一句「開始漫長的旅程」，對照他最後的決定，令人唏噓不已。家屬為他在汝矣島聖母殯儀館設置靈堂，將於14日中午舉辦告別式。
宋再臨驟逝，原本與他相約一起吃飯的好友，沒有等到宋再臨，反而成為死亡現場的目擊者。好友表示，原本跟宋再臨一起約吃午餐，但到了宋再臨家，卻發現宋再臨已經沒了氣息，趕緊報警。
資深男星朴呼山於社群曬出和宋再臨合照，寫下「真的要瘋了」，對噩耗仍難以置信。朴呼山還表示「對不起，沒有聯絡到你，沒照顧好你」，自責並抱歉。
網友發現，創作型歌手柳在夏，在1987年推出專輯「因為愛」，在同年11月1日車禍身亡；歌手金賢植、咸重亞、演員徐永春也都是在11月1日過世。另外演員金慈玉、喜劇演員朴智宣、經典樂團「野菊花」成員曹德煥等，雖然原因都不一樣，有的是意外，有的是疾病，但也讓「11月魔咒」延燒起來。
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