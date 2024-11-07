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對林志玲愛到滿出來 AKIRA甜曝「咬一口」姐姐的味道

記者梅衍儂／即時報導
AKIRA和林志玲感情相當好。（圖／YOKU MOKU提供）
AKIRA和林志玲感情相當好。（圖／YOKU MOKU提供）

「國民姐夫」AKIRA身為台南女婿，本月17日是他和林志玲婚宴5周年，7日他現身台南百貨公司擔任甜點品牌「YOKU MOKU」快閃店店長，該牌也是當年兩人的喜餅。他今一身藍色西裝帥氣登場，甜喻愛妻「是有深度的甜點，咬一口的瞬間，滋味滿溢」。

AKIRA和林志玲2019年6月6日登記結婚，11月17日在台南盛大舉辦婚禮，今他一露面就直呼台南是他的第二故鄉，非常開心回來，更表示非常重視結婚紀念日，「我一定會表達我的愛意，有想過很多禮物送對方，我想還是不會少了甜點」，透露日常生活中他常寫信或是送手作禮物給老婆，雖然皆不貴重，但都充滿了心意。

當年喜餅特製了象徵小倆口獨特盒子，這次也有特別版，由於結婚5年為木婚，YOKU MOKU以檜木訂製寶盒，象徵婚姻如木頭般堅固且穩定，夫妻之間如樹木般深根蒂固，寶盒上刻有「良平&志玲 Happy 5th Anniversary」。

AKIRA笑說，台灣結婚習俗是送喜餅象徵圓滿，不過為了老人小孩都喜歡，夫妻倆準備了蛋捲；如果要將林志玲比喻成甜點，他甜蜜稱讚嬌妻：「她不只是甜，而是深度、有品味，一口咬下去的瞬間，會感到遼闊的世界觀，滿溢於口。」

除了自己愛吃甜點，他透露兒子也超愛，至於和林志玲誰負責管控小孩的甜食攝入？他笑說：「我們都討論教育方式，雖然最後都會輸給小孩，但我們只好繼續討論下一個策略。」

AKIRA和同門的MIYAVI前陣子代表日本參加實境節目「披荊斬棘」第4季，兩人和向佐曾是隊友，過程中難免有爭執，不過AKIRA展現相當高的EQ，備受網友討論。對此，他表示：「可能有人看到節目覺得我EQ、IQ高，我會很害羞，其實我也有獨處的時間，很開心透過節目可以讓大家看到我的不同面向。」

AKIRA年底有EXILE巡演，明年還將隨 EXILE 展開巡演「EXILE LIVE TOUR 2025 "WHAT IS EXILE"」，MIYAVI 年內將於上海和廣州舉辦個人演唱會。

品牌贈AKIRA與林志玲結婚5周年的檜木禮盒。（圖／YOKU MOKU提供）
品牌贈AKIRA與林志玲結婚5周年的檜木禮盒。（圖／YOKU MOKU提供）
AKIRA特地回到老婆林志玲家鄉台南，擔任日本甜點快閃店店長。（圖／YOKU M...
AKIRA特地回到老婆林志玲家鄉台南，擔任日本甜點快閃店店長。（圖／YOKU MOKU提供）
AKIRA和林志玲當年喜餅也是選擇蛋捲品牌。（圖／YOKU MOKU提供）
AKIRA和林志玲當年喜餅也是選擇蛋捲品牌。（圖／YOKU MOKU提供）
AKIRA非常愛吃甜點。（圖／YOKU MOKU提供）
AKIRA非常愛吃甜點。（圖／YOKU MOKU提供）

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