東京影展憶西田敏行 米倉涼子數度淚崩
第37屆東京影展開幕，日本資深演員西田敏行上月17日76歲驟逝，米倉涼子出席合演新作「劇場版派遣女醫X」記者會，忍不住淚崩痛哭。
米倉涼子與西田敏行合演日劇「派遣女醫」長達11年，兩人在劇中常鬥嘴，戲外則建立的深厚情誼，兩人日前才一起出席「劇場版派遣女醫X」記者會，沒想到就此天人永隔。
東京影展日前開幕時，米倉涼子更把西田敏行的照片帶在身上，彷彿前輩也一起跟大家共享光榮時刻。該片日前在影展首映，米倉涼子一想到西田敏行就數度情緒崩潰，不時流下眼淚，一度還泣不成聲。她說：「我原本以為第1季就會結束，第2季開始前輩加入，之後我們就一直很順利走到今天，謝謝你一直陪著我們。」
米倉涼子在西田敏行過世後，就在IG限動說，「突然接到過世的消息，話都說不出來，不久前才說要貼出我們的合照。實在太讓人悲傷了，現在還不敢相信這是真的」。米倉涼子分享下戲後，西田敏行請她一起吃炸鱉肉的照片，米倉更喊他喊「阿敏」，足見兩人好交情。
「派遣女醫X」共拍了7季，劇場版預計年底在日本上映。演醫師的米倉與醫院院長的西田有許多對手戲。西田才參加完殺青記者會，就驚傳在家過世，讓劇組都很悲傷。
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