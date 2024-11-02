東京影展憶西田敏行 米倉涼子數度淚崩

米倉涼子在首映會上，想到已故前輩西田敏行當場淚崩。（圖／摘自日刊體育）

第37屆東京影展開幕，日本 資深演員西田敏行上月17日76歲驟逝，米倉涼子出席合演新作「劇場版派遣女醫X」記者會，忍不住淚崩痛哭。

米倉涼子與西田敏行合演日劇 「派遣女醫」長達11年，兩人在劇中常鬥嘴，戲外則建立的深厚情誼，兩人日前才一起出席「劇場版派遣女醫X」記者會，沒想到就此天人永隔。

東京影展日前開幕時，米倉涼子更把西田敏行的照片帶在身上，彷彿前輩也一起跟大家共享光榮時刻。該片日前在影展首映，米倉涼子一想到西田敏行就數度情緒崩潰，不時流下眼淚，一度還泣不成聲。她說：「我原本以為第1季就會結束，第2季開始前輩加入，之後我們就一直很順利走到今天，謝謝你一直陪著我們。」

米倉涼子在西田敏行過世後，就在IG限動說，「突然接到過世的消息，話都說不出來，不久前才說要貼出我們的合照。實在太讓人悲傷了，現在還不敢相信這是真的」。米倉涼子分享下戲後，西田敏行請她一起吃炸鱉肉的照片，米倉更喊他喊「阿敏」，足見兩人好交情。