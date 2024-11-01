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祝西田敏行走彩虹橋 木村拓哉把前輩當寵物挨批沒常識

記者陳穎／綜合報導
木村拓哉因失言被炎上。(取材自IGvu awu06)
木村拓哉因失言被炎上。(取材自IGvu awu06)

日本資深演員西田敏行日前傳出在家中辭世的遺憾消息，享壽76歲，讓一起拍戲的米倉涼子悲痛萬分，出席東京影展時還帶著前輩的照片一起亮相。沒想到，「日劇天王」木村拓哉卻因為致意而失言慘被炎上，不少網友痛批他「沒常識」、「書讀太少」、「基本常識都沒有」。

木村拓哉和西田敏行多次合作，木村在廣播節目感性表示：「非常感謝您帶給大家無數的笑容，希望您在跨越了彩虹橋的另一端後，能夠一邊聽著自己喜歡的音樂，一邊享受喜愛的美酒。」

不過，立刻有人指出「越過彩虹橋」的說法通常用於寵物去世，不少人表示「尤其不能用於已故的長輩恩人」、「如果是要在公開場合說，還是要慎重」。

此外，東京影展日前開幕，米倉涼子也帶著新片「劇場版派遣女醫X」踏上紅毯，更把西田敏行的照片帶在身上，彷彿前輩也一起跟大家共享光榮時刻。

該片在影展首映，米倉涼子一想到西田敏行就數度情緒崩潰，不時流下眼淚，一度還泣不成聲。她說：「我原本已經第一季就會結束，第二季開始前輩加入，之後我們就一直很順利走到今天，謝謝你一直陪著我們。」

米倉涼子還在IG分享，他們下戲後，西田敏行請她一起吃炸鱉肉的照片，米倉更喊他喊「阿敏」，足見兩人好交情。米倉涼子曾在IG限動說，「突然接到過世的消息，話都說不出來…不久前才說要貼出我們的合照。實在太讓人悲傷了，現在還不敢相信這是真的」。

米倉涼子把日前驟逝的西田敏行照片放在胸口，一起出席東京影展。(取材自Instag...
米倉涼子把日前驟逝的西田敏行照片放在胸口，一起出席東京影展。(取材自Instagram)

日劇 寵物 日本

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