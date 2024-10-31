湯唯和老公一起入圍青龍獎 鬥金高銀3搶影后

湯唯曾以「分手的決心」封后。（歐新社資料照片）

南韓 第45屆青龍電影獎公布入圍 ，湯唯 憑藉「夢境Wonderland」三度提名影后，將和「破墓」金高銀、「左輪手槍」全度妍搶影后，李聖旻則以「找死凶宅」入圍影帝，對手則由李帝勳「絕地逃生」、「12.12：首爾之春」黃晸珉等入搶大獎，本次頒獎將於11月29日在南韓首爾汝矣島KBS大廳舉行。

今年的青龍獎主持人將由李帝勳與韓志旼擔任！近日，入圍名單陸續公開，影帝、影后的競爭激烈至極，湯唯、金高銀、全度妍等影后候選人，以及李聖旻、李帝勳、崔岷植、黃晸珉等影帝候選人各個實力非凡，堪稱「神仙打架」！「破墓」更是以12項提名領先，有望成為最大贏家。

湯唯和導演老公金泰勇雙雙入圍，很有機會看到難得的夫妻同台畫面，「黑暗榮耀」林知衍和男友李到晛也分別入圍最佳女配角和最佳男新人，有望一起放閃。

湯唯繼前年以「分手的決心」首次拿下青龍影后，這回三度角逐青龍最佳女主角，湯唯在「夢境」飾演一名隱瞞死訊的母親，這回對上「破墓」金高銀、「左輪手槍」全道嬿等強敵。

湯唯稍早在個人Instagram發文：「十年光陰如梭，攜手，電影，人生，感恩！」同時上傳一張她與老公的逗趣合照。從照片中可見，金泰勇身穿一件咖啡色與綠色拼接的外套、臉上戴著口罩，並對著湯唯露出疼愛的微笑。至於湯唯則是透過鏡子拍下倒影，同樣溫柔地看向手機鏡頭，是湯唯結婚10年罕見和韓籍老公同框放閃！