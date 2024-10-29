「女兒」入選東京影展 張艾嘉現身紅毯

「女兒的女兒」導演黃熙（左起）、演員林嘉欣、張艾嘉、劉奕兒現身東京影展。（歐新社）

第37屆東京國際影展近日舉辦開幕式，由侯孝賢 及張艾嘉 監製、黃熙執導的台灣電影「女兒的女兒」，被選為入圍 主競賽單元的15部作品之一，這是台灣電影暌違20年入圍東京影展主競賽單元。張艾嘉與黃熙、林嘉欣、劉奕兒一同出席紅毯。

東京影展於日本時間下午5時舉辦開幕式，紅毯活動於3時展開。率先亮相的是影展開幕片「十一人的賊軍」導演白石和彌，以及演員山田孝之、仲野太賀、鞘師里保、佐久本寶、千原靖史、一之瀬颯、野村周平、小柳亮太、本山力。

張艾嘉身著白色透膚洋裝，與身穿黑色的林嘉欣、劉奕兒挽著手，走上長162公尺的東京影展紅毯。張艾嘉在片中飾演在親子情感處理上內心矛盾掙扎的母親，演技精湛細膩，先前也在多倫多影展獲得站台單元「特別提及獎」。

而張鈞甯則帶著「默殺」出席盛會，導演男友柯汶利是最亮眼的護花使者，兩人大方同框走紅毯，宛如預習婚禮，全場最甜蜜。

紅毯上眾星雲集，綾瀨遙主演新作「Route29」入圍本屆東京影展Gala Selection單元，她以一襲低胸黑色禮服現身，驚艷全場。出演日法合作電影「徒花-ADABANA」的水原希子則是身穿海軍藍的高領透膚洋裝，滿面笑容與觀眾互動。

另外，主演「雪之花」的松坂桃李、芳根京子，「日落日出」的菅田將暉、井上真央、三宅健，「電影版孤獨的美食家」演員松重豐，出演電影Orang Ikan的藤岡靛，還有擔任DMM TV原創電視劇「外道之歌」雙主演的窪塚洋介、龜梨和也，讓紅毯星光熠熠。