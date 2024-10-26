崔敏煥驚爆買春音檔 上酒店叫小姐「還羞辱前妻」

崔敏煥(左)和律喜曾是銀色夫妻。（取材自Newsen）

南韓 樂團「FTISLAND」31歲鼓手崔敏煥奶爸形象破裂，赴台開唱前遭遭前妻、女團「LABOUM」26歲前成員金律喜毀滅性爆料，公開他13分鐘買春音檔。律喜爆料，公開兩人離婚原因，竟是崔敏煥多次上酒店叫小姐，而且喝醉時還把律喜也當成陪酒小姐，把錢塞到她內衣裡面當小費 。崔敏煥隊友李洪基在粉絲交流平台「Weverse」發文直言：「我們都不要太輕易相信」，被不少網友認為他在護航隊友，掀起撻伐，也有不少人揚言要脫粉。

律喜因為先有後婚，帶球嫁給崔敏煥，毅然決然放棄演藝事業。他們婚後育有3名子女，崔敏煥離婚後還曾帶孩子一起參與實境節目「超人回來了」。外界感嘆他當單親爸爸不容易，怎知竟是他出軌傷透妻子的心。

律喜在影片中公開崔敏煥和男性友人的對話錄音，雙方談到叫小姐和如何付款、訂房間。律喜受不了崔敏煥頻繁出入聲色場所，酒後還會當著全家人的面對她上下其手，甚至拿錢往她胸部塞，絲毫不尊重妻子。

如今雙方離婚原因真相大白，有網友立刻透過國民申訴平台舉報崔敏煥及皮條客，指控他們涉嫌違反性交易防治法。目前警方已經展開立案前調查。

崔敏煥形象重創，經紀公司FNC娛樂也震怒，直接宣布「崔敏煥將中斷所有節目和媒體活動」。FNC娛樂表示，因為夫妻間的私事難以確認，但不想讓大眾與觀眾失望，崔敏煥將退出「超人回來了」，以及暫停所有幕前活動，抱歉造成大家的困擾。

李洪基則是跳出來發文，提到「那是他們2人的私生活，就變成這樣了。承認錯誤後，應該要低頭道歉」。接著又說，「但我們全都不要太輕易相信」，網友認為他竟然覺得買春只是「私生活」，因為在南韓買春是犯法，不該幫崔敏煥護航，引起熱議。

崔敏煥爭議後，首度表演就是在高雄流行音樂中心海音館，主辦單位緊急公告，宣布調整演出方式。「經過多次溝通，在此很遺憾地宣本次FTISLAND高雄演唱會，成員崔敏煥因個人因素，將於幕後進行演出，且不參加會後歡送福利 」