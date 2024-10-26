我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國籲伊朗「停止反擊以色列」 終結交火循環

男主內女主外 華爾街女性背後有「家庭煮夫」付出

崔敏煥驚爆買春音檔 上酒店叫小姐「還羞辱前妻」

記者李姿瑩╱綜合報導
崔敏煥(左)和律喜曾是銀色夫妻。（取材自Newsen）
崔敏煥(左)和律喜曾是銀色夫妻。（取材自Newsen）

南韓樂團「FTISLAND」31歲鼓手崔敏煥奶爸形象破裂，赴台開唱前遭遭前妻、女團「LABOUM」26歲前成員金律喜毀滅性爆料，公開他13分鐘買春音檔。律喜爆料，公開兩人離婚原因，竟是崔敏煥多次上酒店叫小姐，而且喝醉時還把律喜也當成陪酒小姐，把錢塞到她內衣裡面當小費。崔敏煥隊友李洪基在粉絲交流平台「Weverse」發文直言：「我們都不要太輕易相信」，被不少網友認為他在護航隊友，掀起撻伐，也有不少人揚言要脫粉。

律喜因為先有後婚，帶球嫁給崔敏煥，毅然決然放棄演藝事業。他們婚後育有3名子女，崔敏煥離婚後還曾帶孩子一起參與實境節目「超人回來了」。外界感嘆他當單親爸爸不容易，怎知竟是他出軌傷透妻子的心。

律喜在影片中公開崔敏煥和男性友人的對話錄音，雙方談到叫小姐和如何付款、訂房間。律喜受不了崔敏煥頻繁出入聲色場所，酒後還會當著全家人的面對她上下其手，甚至拿錢往她胸部塞，絲毫不尊重妻子。

如今雙方離婚原因真相大白，有網友立刻透過國民申訴平台舉報崔敏煥及皮條客，指控他們涉嫌違反性交易防治法。目前警方已經展開立案前調查。

崔敏煥形象重創，經紀公司FNC娛樂也震怒，直接宣布「崔敏煥將中斷所有節目和媒體活動」。FNC娛樂表示，因為夫妻間的私事難以確認，但不想讓大眾與觀眾失望，崔敏煥將退出「超人回來了」，以及暫停所有幕前活動，抱歉造成大家的困擾。

李洪基則是跳出來發文，提到「那是他們2人的私生活，就變成這樣了。承認錯誤後，應該要低頭道歉」。接著又說，「但我們全都不要太輕易相信」，網友認為他竟然覺得買春只是「私生活」，因為在南韓買春是犯法，不該幫崔敏煥護航，引起熱議。

崔敏煥爭議後，首度表演就是在高雄流行音樂中心海音館，主辦單位緊急公告，宣布調整演出方式。「經過多次溝通，在此很遺憾地宣本次FTISLAND高雄演唱會，成員崔敏煥因個人因素，將於幕後進行演出，且不參加會後歡送福利

南韓 小費 福利

上一則

爆未婚生子 迪麗熱巴認了被媽媽催婚「快沒人要」

下一則

劉德華老婆娘家大馬開唱 李心潔帶老公捧場破婚變

延伸閱讀

FTISLAND崔敏煥買春 李洪基護航隊友 全網怒脫粉

FTISLAND崔敏煥買春 李洪基護航隊友 全網怒脫粉
雙不倫？「金鋼狼」傳戀上已婚女星 女方為他休掉10年夫

雙不倫？「金鋼狼」傳戀上已婚女星 女方為他休掉10年夫
為徐少強未婚產子 港女星憶當年苦：看不開的話早死掉了

為徐少強未婚產子 港女星憶當年苦：看不開的話早死掉了
黃聖依才說想離婚 又反轉誇「楊子可愛」…被酸演劇本

黃聖依才說想離婚 又反轉誇「楊子可愛」…被酸演劇本

熱門新聞

楊冪以帥氣的褲裝禮服出場。（取材自微博)

劉亦菲、楊冪、劉詩詩同場走秀 都輸給他的「90度無敵直角肩」

2024-10-18 23:37
楊紫曬出5年前兩人的合照，為李現慶生。(取材自微博)

李現33歲生日… 「她」連6年獻祝福 還加碼「國色芳華」帥氣劇照

2024-10-20 08:00
安潔莉娜裘莉離婚7年，大談姐弟戀。(摘自Instagram)

裘莉爆新戀情「同處飯店3天」 網批：男友顏值太低

2024-10-22 22:40
黃聖依被網友指控拿的愛馬仕是假包。(摘自微博)

黃聖依貴婦人設翻車 爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」

2024-10-23 20:10
閻妮(右二)出場時不小心絆了一跤，幸好被一旁的王星越抓住。(取材自微博)

金鷹獎狀況多… 閻妮、張新成險摔跤 李沁獲贈「大雞腿」

2024-10-20 21:30
任敏與新晉男神張晚意合作「錦繡安寧」，口碑收視雙贏。（取材自微博)

狠甩「拖垮肖戰」負評 「古裝醜女」爆紅躍升成毅新劇女一

2024-10-16 07:00

超人氣

更多 >
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康

新研究：美國飲用水含砷問題 威脅數百萬人心臟健康
5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱

5.6萬人說讚的除草神器 省去背痛、關節痛煩惱
領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐

領養來美數十年 數萬人無美國籍「非法居留」恐遭驅逐