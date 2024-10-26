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南韓「國民奶奶」金守美過勞去世 享壽75歲

記者陳建嘉、李姿瑩／綜合報導
金守美是南韓演藝圈的國民婆婆代表。（取財自官網）
金守美是南韓演藝圈的國民婆婆代表。（取財自官網）

曾演出「皇后的品格」的南韓演員金守美，傳出因積勞成疾不敵病魔，病逝於首爾聖母醫院，享壽75歲，而她出道44年以來辛勤工作，還因為過勞導致身體出問題，今年5月一度暫停活動，如今突然傳出離世消息，令觀眾錯愕不捨。

金守美1980年出道，演過多部「峇里島的日子」、「王與我」等多部戲劇，憑藉精湛的演技榮獲MBC演技大賞、青龍獎等多項大獎肯定，近年以「皇后的品格」廣為台灣觀眾熟知，有「國民奶奶」之稱。她除了演戲之外，泡菜品牌副業也做得有聲有色，她今年9月上節目宣傳時，就出現面部浮腫、手部明顯顫抖且說話緩慢等症狀，未料1個月後就傳出噩耗。

另外，「海灘遊俠」男星麥可紐曼同樣傳出死訊，導演好友馬特費爾克證實他已於10月20日晚間因心臟併發症去世，享壽68歲，當時家人和朋友都在身邊，陪伴他走完人生最後一段路。麥可因演出90年代經典影集「海灘遊俠」走紅，在劇中是男主角大衛赫索霍夫的最佳搭檔，大衛也多次表示麥可是他人生中最好的朋友之一。

麥可是劇組內唯一真正的消防救生員，影集播畢後持續在消防隊幫忙，雖在50歲時患上帕金森氏症，仍積極對抗病魔，樂觀面對人生，「我非常珍惜能與家人和朋友一起度過的每一天。」

「海灘遊俠」麥可紐曼(左)與男主角大衛赫索霍夫的合照。（取材自Instagram...
「海灘遊俠」麥可紐曼(左)與男主角大衛赫索霍夫的合照。（取材自Instagram）

併發症 南韓

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