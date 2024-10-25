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日團W-inds念舊小物 橘慶太開唱前必穿的拖鞋捨不得丟

中央社／台北25日電
w-inds.期待與台灣粉絲見面。(圖／G-MUSIC 提供)
w-inds.期待與台灣粉絲見面。(圖／G-MUSIC 提供)

日團w-inds將在台北國際會議中心開唱並重現經典老歌，橘慶太跟千葉涼平今天受訪談懷舊小物，橘慶太透露有雙演唱會前必穿的拖鞋都捨不得丟，笑喊想代言台灣拖鞋。

W-inds.明晚將舉辦「Nostalgia」演唱會，此次歌單9成以上都是經典老歌。橘慶太受訪表示，2004年是團體首次赴台灣開唱，很感謝有機會在20年間持續來台表演，為了報答歌迷會演唱這些早期歌曲，希望粉絲喜歡；千葉涼平則說，明天演唱的歌都是團隊珍惜的歌曲，希望跟歌迷一起想起美好的回憶且喜歡這次的演出。

此次演唱會重現金曲，兩人被問到有什麼用很久的懷舊小物。千葉涼平透露，當年要到東京學舞時，媽媽有送他一套紅色運動服，穿了20幾年都捨不得丟，因為洗過太多次，還把長褲剪成短褲繼續穿，直到前幾年搬家才抱持著「承蒙照顧了」的感謝心態丟掉。

橘慶太分享有雙拖鞋是在演唱會前，在後台一定要穿的，每次穿上都有種「要開演唱會」的儀式感，「因為太舊了，曾有造型師擅自幫我換了，就算材質很像，但我馬上就發現了。拿回舊拖鞋後，還請造型師修補破掉的地方，而且明天排練也會繼續穿。」

千葉涼平聽到橘慶太的發言則笑說：「他這麼喜歡的話，就繼續穿好了。」千葉涼平並分享現在的拖鞋是粉絲贈送的禮物，橘慶太聽完也許願，想要收到粉絲送的拖鞋，甚至希望有台灣的拖鞋品牌找他代言。

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