金高銀為新戲首披嫁紗 因一關鍵因素：我可能很難結婚了

金高銀在「在熙的男，朋友」每天玩樂人生。(圖／車庫娛樂提供)

南韓 愛情片「在熙的男，朋友」（暫譯）改編自話題原作小說，由「破墓」製作團隊打造，找來金高銀攜手「柏青哥」魯尚炫主演，日前正式入選加拿大 多倫多國際影展，兩人盛裝出席首映會，金高銀表示：「在多倫多首映時，聽說有1200名觀眾，我沒有和那麼多觀眾一起看電影的經驗，真的嚇了一跳。觀眾對每個場面都有反應，大家就像在看演唱會一樣一起笑著觀賞，成了難忘的經驗！」

「在熙的男，朋友」故事敘述在熙（金高銀飾）因為直言不諱、尖刻的言辭和大膽的舉止，讓大家總在背後評論她。對在熙不太感興趣的興秀（魯尚炫飾）迎來了危機，他絕對不想讓任何人知道的祕密，竟然被在熙發現了，然而在過程中，在熙和興秀也漸漸了解了彼此，也擁有只有他們倆才能理解的相處模式。

對於電影中的婚禮場面，金高銀表示：「這是我第一次正式穿婚紗，當時心想我可能很難結婚了，因為婚紗跟頒獎典禮所穿的禮服很不同，束腰真的讓人很累！」