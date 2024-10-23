水川麻美赴台拍戲 愛上雞腿便當：太好吃了

水川麻美(右)赴台拍戲，與男主角張洛偍分享合作心得。（圖／零日文創提供）

首部以台海戰爭為題材的影集「零日攻擊」近日於高雄拍攝，繼先前有日星高橋一生參與主演外，近日又有女星水川麻美的加入，日前她與男主角張洛偍出席國際卡司發布會，分享首度來台拍戲心得，令她印象最深刻的事，是每天都有不同便當菜色可以選，且「還是熱呼呼的」。

水川麻美因「醫龍」、「東京女子圖鑑」及「重啟人生」等劇在台擁有高人氣，受邀演出「零日攻擊」中「兩岸密屍」篇，飾演一名遊走在密探和警方間的神秘女子。第一次到日本 以外的地方拍戲，除了適應兩地工作環境的差異，最大挑戰仍是語言的不同，由於劇中全程講中文，水川麻美透露， 接到劇本到正式拍攝期間僅隔1個月，因此沒有太多時間學習中文，僅能死背台詞、練好發音，「如何以不熟悉的語言表現出演技，對我來說是一種探索。」

在台拍攝10天，水川麻美演出「零日攻擊」戲分將殺青，說起台日兩地拍戲差異，她大讚「台灣便當太好吃了！」表示日本便當雞肉料理大多是炸的唐揚雞，但台灣卻是整隻雞腿，「看到工作人員豪邁啃雞腿，覺得新鮮有趣，也印象深刻」，直呼：「很希望日本也能這樣，台灣是一個非常容易生活的地方。」

水川麻美大讚工作人員友善，和張洛偍合作過程溝通也無障礙，碰到自己中文說不好時，對方就會鼓勵她，並以日文安慰「沒關係」，讓她有股安心感，張洛偍則提及自己和家人、朋友都是水川麻美的粉絲，她想到一場2人對視戲，張洛偍瞬間從耳朵紅到臉頰，她不禁感嘆：「一個很純真的男孩。」